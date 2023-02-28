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Happy Birthday
February 28, 2023 at 8:53 PM (PT)What do you think? Add your comment below.
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ALL ACCESS Happy Birthday wishes on WEDNESDAY (3/1) to ADAMS RADIO CEO RON STONE, former WABC-A/NEW YORK PD CRAIG SCHWALB, former AUDACY/Alternative Brand Mgr. BAILEY, KPRR/EL PASO PD PATTI DIAZ, THE ADULT CONTEMPORARY MUSIC RESEARCH LETTER Pres. ERIC NORBERG, WWKI/FT. WAYNE's JJ DAVIS, MASTER TRAXS PRODUCTIONS Pres. PAUL HAIZLIP, BEASLEY/BOSTON's STELLA MARS, INO RECORDS' DAN MICHAELS, BRIDGE RATINGS MEDIA RESEARCH Pres. DAVE VAN DYKE, KIIS/LOS ANGELES' CHUEY MARTINEZ, ALPHA MEDIA/MANKATO, MN Market Mgr. BOB ROSE, RENDA/FT. MYERS PD STEVE GRANATO, iHEARTMEDIA/SAN DIEGO Dir./Rock Programming SHAUNA MORAN, and to MCVAY MEDIA’s RYAN KERSHNER.
Celebrating Birthdays on THURSDAY (3/2), EPIC SVP/Promotion SCOTT DIMIG, M.E.W. ENTERTAINMENT's MICHAEL WILLIAMS, WJMN/BOSTON PD/MD DJ PUP DAWG, former ARTIST COOPERATIVE’s SHANNA FISCHER, WNWV/Cleveland PD TONY MAZUR, KUER/SALT LAKE CITY’s CURTIS BOOKER, RADIO ONE/CLEVELAND’s RAYE KIMBERLIN, PRITCHARD/BURLINGTON, IA OM JOE BATES, NEWCITY CHICAGO's DAVE CHAMBERLAIN, WAEB/ALLENTOWN morning host MIKE KELLY, retired WNWN/BATTLE CREEK PD P.J. LACEY, and TRIBAL BRANDS’ SUZANNE PERL.