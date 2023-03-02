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Happy Birthday
March 2, 2023 at 8:04 PM (PT)What do you think? Add your comment below.
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Happy Birthday wishes on FRIDAY (3/3), to ATLANTIC SVP/Adult Promotion DEBORAH URBONT, BEASLEY MEDIA VP/Music & Entertainment and CHARLOTTE OM JOHN REYNOLDS, ATLANTIC Sr. Dir./Sales And Streaming JESSICA “MO” HIROMOTO, AUDACY/SEATTLE SVP/Market Mgr. JACK HUTCHISON, MARK MCKAY MEDIA Pres. MARK MCKAY, SIRIUSXM’s RICK LABOY, WDAQ/DANBURY, CT PD/MD RICH MINOR, consultant BILL STAIRS, BIG PICTURE PROMOTION's CHUCK SWANEY, former TRIBAL BRANDS' PAUL SWANSON, WKAV/CHARLOTTESVILLE PD BILL THOMAS, consultant DEAN ERNST, THE WEISS AGENCY's ANDREA WEISS, WQMP/ORLANDO’s JAMES STEELE, WILN/PANAMA CITY’s MEGHAN GLOVER, COLUMBIA NASHVILLE’s PAIGE ELLIOTT, and to KKWD-KYIS/OKLAHOMA CITY PD BOBBY YANNARELL.
Doing the Birthday boogie on SATURDAY (3/4), HOLLYWOOD RECORDS VP/Pop Promotion DJ ENNIS, REVIVER ENTERTAINMENT GROUP VP/Promotion JIM MALITO, KUFO-KXL-KXGT/PORTLAND, OR Content Dir. KEITH ABRAMS, SIRIUSXM’s JAY HUDSON, former KCLB/PALM SPRINGS’ MIKE BENNETT, AUDACY/MEMPHIS OM JERRY DEAN, KWAV/MONTEREY’s SHELLY HAYES, SONGCAST’s BILL PFORDRESHER, 1STBASE PRODUCTIONS’ JAY SHIELDS, former ECHOMUSIC's PINKY GONZALES, ARISTA NASHVILLE's JOHN SIGLER, WAXQ/NEW YORK's JONATHAN CLARKE, former KABC/LOS ANGELES' MARC COHEN, and KSCS/DALLAS APD AL FARB.
Celebrating Birthdays on SUNDAY (3/5), INTERSCOPE’s CHRISTIAN TAYLOR, WIOD-WINZ/MIAMI PD GRACE BLAZER, NETTWERK RECORDS VP/Promotion JEFF BALLARD, KPHW/HONOLULU MD KEVIN AKITAKE, VOICEGUY’s JOHN BEACH, former KCYE/LAS VEGAS' TODD MICHAELS, iHEARTMEDIA/JONESBORO, AR GSM MICHAEL BENNETT, former KICT-KFXJ/WICHITA PD PETE MCNAIR, and KEEY/MINNEAPOLIS’ LEVI JESSEN.
Happy Birthday wishes on MONDAY (3/6), to KDHT-KWBL/DENVER PD JOHN E. KAGE, KXRK-KYMV/SALT LAKE CITY PD TODD NUKE ‘EM, former KHJZ-KUCD/HONOLULU PD RYAN SEAN, consultant PAUL MARSZELAK, THE CONSORTIUM/NASHVILLE MIKE MARTINOVICH, former ZEN MEDIA GROUP's GAYLE MILLER, WYCL-WTKX/PENSACOLA PD JOEL SAMPSON, KBAY/SAN JOSE's SAM VAN ZANDT, industry vet DORSEY FULLER, WLZX/SPRINGFIELD, MA’s PAT KELLY, CUMULUS/MOBILE VP/Market Mgr. DON BOYD, retired HUBBARD/SEATTLE VP/Market Mgr. MARC KAYE, WLTJ/PITTSBURGH’s MONICA SALAZAR, and to KQEN-A/ROSEBURG, OR PD KYLE BAILEY.