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Happy Birthday
March 7, 2023 at 8:11 PM (PT)What do you think? Add your comment below.
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ALL ACCESS Happy Birthday wishes on WEDNESDAY (3/8), to CPR Sr. VP/Promotion PAIGE NEINABER, former STONEY CREEK RECORDS VP/Promotion BYRON KENNEDY, KNX/LOS ANGELES’ JIM THORNTON, WTBQ/NEWBURGH-MIDDLETON, NY PD RICH BALL, KZZP/PHOENIX and syndicated morning show co-host RICH BERRA, consultant GENE GATES, LOCAL RADIO NETWORKS’ MICHAEL GIFFORD, BROADCAST MANAGEMENT & TECHNOLOGY Pres./CEO JAY MEYERS, WBLI-WBAB/LONG ISLAND’s ANDY BURNS, WBZ/BOSTON's LORI GRANDE, WVRX/WASHINGTON D.C.'s JEFF SHAMROCK, WUSN/CHICAGO's DREW WALKER, KSZR/TUCSON’s CHRIS PETERS, WPRO-A/PROVIDENCE’s DAN YORKE, WCLG/MORGANTOWN, WV MD ASHLEY STEVENS, and to WESTWOOD ONE NASHVILLE’s PAUL KOFFY.
Celebrating Birthdays on THURSDAY (3/9), COX MEDIA/SAN ANTONIO Dir./Operations ROB ROBERTS, iHEARTMEDIA/MONTEREY SVPP and KDON-KTOM/MONTEREY PD SAM “DIGGEDY” SEGOVIA, former BEASLEY/TAMPA VP/Market Mgr. GEORGE TOULAS, KCSN-KSBR/SOUTHERN CALIFORNIA PD MARC “MOOKIE” KACZOR, COX MEDIA/MIAMI Asst. Dir./Branding & Programming TALUS KNIGHT, ALPHA MEDIA/SAN JOSE Market Mgr. LORI HEEREN, C9 ENTERTAINMENT’s MICHELLE JACOBS, SURF BREAK ENTERTAINMENT's DAN HUBBERT, WMMS & WHLK/CLEVELAND PD ROB ANTHONY, WCBS/NEW YORK’s DAVE STEWART, RADIOHEADZ MUSIC GROUP's ERIC SEAN CASUCCI, DMR’s AMY DAVIDSON, SALEM RADIO NETWORKS' VANCE DILLARD, WWKB-A/BUFFALO PD HANK DOLE, former CURB RECORDS' DEVIN DURRANT, CHRIS MILLER DIGITAL's CHRIS MILLER, WRMF/WEST PALM BEACH’s BILL RYAN, consultant JEFF SCHATZ, WARH/ST. LOUIS' ANNIE WILSON, NEW REVOLUTION’s JON CONLON, former KRBQ/SAN FRANCISCO's HOODRAT MIGUEL, FIVE CROWNS MUSIC Chairman PAUL PALMER, WORLDWIDE MEDIA's SHANE DEWAYNE, KUFX-KFOX/SAN JOSE-SAN FRANCISCO’s JOE “JOEY V” VLAZNY, CUMULUS/SHREVEPORT VP/Market Mgr. CODY WELLING, and former KKWF/SEATTLE MD ALEK HALVERSON.