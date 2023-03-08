-
Happy Birthday
March 8, 2023 at 2:17 PM (PT)What do you think? Add your comment below.
-
ALL ACCESS Happy Birthday wishes on THURSDAY (3/9), to COX MEDIA/SAN ANTONIO Dir./Operations ROB ROBERTS, iHEARTMEDIA/MONTEREY SVPP and KDON-KTOM/MONTEREY PD SAM “DIGGEDY” SEGOVIA, former BEASLEY/TAMPA VP/Market Mgr. GEORGE TOULAS, KCSN-KSBR/SOUTHERN CALIFORNIA PD MARC “MOOKIE” KACZOR, COX MEDIA/MIAMI Asst. Dir./Branding & Programming TALUS KNIGHT, ALPHA MEDIA/SAN JOSE Market Mgr. LORI HEEREN, C9 ENTERTAINMENT’s MICHELLE JACOBS, SURF BREAK ENTERTAINMENT's DAN HUBBERT, WMMS & WHLK/CLEVELAND PD ROB ANTHONY, WCBS/NEW YORK’s DAVE STEWART, RADIOHEADZ MUSIC GROUP's ERIC SEAN CASUCCI, DMR’s AMY DAVIDSON, SALEM RADIO NETWORKS' VANCE DILLARD, WWKB-A/BUFFALO PD HANK DOLE, former CURB RECORDS' DEVIN DURRANT, CHRIS MILLER DIGITAL's CHRIS MILLER, WRMF/WEST PALM BEACH’s BILL RYAN, consultant JEFF SCHATZ, WARH/ST. LOUIS' ANNIE WILSON, NEW REVOLUTION’s JON CONLON, former KRBQ/SAN FRANCISCO's HOODRAT MIGUEL, FIVE CROWNS MUSIC Chairman PAUL PALMER, WORLDWIDE MEDIA's SHANE DEWAYNE, KUFX-KFOX/SAN JOSE-SAN FRANCISCO’s JOE “JOEY V” VLAZNY, CUMULUS/SHREVEPORT VP/Market Mgr. CODY WELLING, and to former KKWF/SEATTLE MD ALEK HALVERSON, .
Celebrating Birthdays on FRIDAY (3/10), KMOX/ST. LOUIS’ JOHN CARNEY, WRKY/ALTOONA PD TOMMY EDWARDS, KRNO/RENO PD DAN FRITZ, WRIF/DETROIT’s MELTDOWN, WXKS/BOSTON and iHEARTMEDIA CHR Exec. Producer MCCABE, former KOST/LOS ANGELES’ TED ZIEGENBUSCH, consultant HEIDI JO SPIEGEL, EMERSON BLAKE ENTERTAINMENT’s DAVID PERL, COX MEDIA/MIAMI's DERICK PITTS, KDMX/DALLAS’ MICHELLE BOROS NICHOLS, WHRP/HUNTSVILLE's BOBBY WONDER, RENDA/OKLAHOMA CITY Engineer DENNY ORCUTT, KINK/PORTLAND MD JARED, WMMJ/WASHINGTON D.C.'s VIC JAGGER, WYCD/DETROIT’s JOSH HOLLEMAN, WDEF-WDOD/CHATTANOOGA Dir./Programming DANNY HOWARD, WROZ/LANCASTER PD RONNIE RAMONE, WJMH/GREENSBORO PD/MD BIG MO, and WFUV/NEW YORK GM CHUCK SINGLETON.