Billy Crystal Is 75 (Photo: lev radin / Shutterstock.com)

ALL ACCESS Happy Birthday wishes on TUESDAY (3/14) , to DEES ENTERTAINMENT's RICK DEES, WSPK/POUGHKEEPSIE PD SCOTTY MAC, WCJW/WARSAW, NY PD JIMI JAMM, consultant MARC NATHAN, former WGN/CHICAGO’s STEVE COCHRAN, former KKCD/OMAHA’s STEVE KING, WHPC/GARDEN CITY, NY PD SHAWN NOVATT, EMI-NASHVILLE's BRIAN RHOADES, CHBE/VICTORIA, BC OM/PD BRAD EDWARDS, KGOW/HOUSTON's CRAIG SHEMON, KRXQ/SACRAMENTO’s STROKE MASTRO, WVHT/NORFOLK’s ALEX WATERS, and to EVERCAST’s CHRIS “QUI WEST” QUILES.

Celebrating Birthdays on WEDNESDAY (3/15), 12 TONE MUSIC GROUP Pres. STEVE BARTELS, SHOW DOG NASHVILLE VP/Promotion TEDDI BONADIES, AUDACY SVP/Promotions & Experiences CHAD FITZSIMMONS, podcaster MIKE CATHERWOOD, WESTWOOD ONE's BRIAN WILSON, KHJK/HOUSTON PD STEVE ROBISON, former record promo exec LIZ MONTALBANO, WCIC/PEORIA OM SCOTT WHEELER, MASCOT LABEL GROUP & MASCOT RECORDS Pres. RON BURMAN, WWLI/PROVIDENCE APD/MD HEATHER GERSTEN, former SCRIPPS/BOISE OM RON HARRIS, WXKR/TOLEDO’s PYKE, KRNB/DALLAS' SEAN ANDRE, PIC HITZ’s DOUBLE J., radio vet BOB DEARBORN, former WZEE-WMAD/MADISON PD KATIE KRUZ, KZZO/SACRAMENTO's MARK S. ALLEN, KBFF/PORTLAND & WKHT/KNOXVILLE’s EBONY WILLIAMS, and ACM’s BRIDGET CIRONE.

« see more Net News