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Dates, Lineups Announced For 16 Dates On Willie Nelson's 2023 Outlaw Music Festival Tour
by Perry Michael Simon
March 14, 2023 at 6:01 AM (PT)What do you think? Add your comment below.
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WILLIE NELSON'S 2023 OUTLAW MUSIC FESTIVAL TOUR has released the locations and lineups for its first 16 dates. The concerts will include appearances by WILLIE NELSON & FAMILY, ROBERT PLANT & ALISON KRAUSS, THE AVETT BROTHERS, JOHN FOGERTY, NATHANIEL RATELIFF & THE NIGHT SWEATS, WHISKEY MYERS, GOV’T MULE, MARCUS KING, MARGO PRICE, TRAMPLED BY TURTLES, MOLLY TUTTLE & GOLDEN HIGHWAY, KATHLEEN EDWARDS, FLATLAND CAVALRY, KURT VILE AND THE VIOLATORS, BRITTNEY SPENCER, and PARTICLE KID. A presale for CITI cardholders will take place TODAY (3/14) at 10a local time through THURSDAY (3/16) at 10p local time, with general sales beginning FRIDAY (3/17) at 10a local time.
“I can’t wait to be on the road with the amazing group of artists joining us on this year’s OUTLAW MUSIC FESTIVAL TOUR,” said NELSON. “It is always a great day of music and fun with family, friends and the incredible fans, and even more special this year in celebration of my 90th birthday.”
The dates include:
JUNE 23: SOMERSET AMPHITHEATER, SOMERSET, WI with NELSON, ROBERT PLANT & ALISON KRAUSS, TRAMPLED BY TURTLES, MOLLY TUTTLE & GOLDEN HIGHWAY, PARTICLE KID
JUNE 24: ALPINE VALLEY MUSIC THEATRE, EAST TROY, WI with NELSON, ROBERT PLANT & ALISON KRAUSS, TRAMPLED BY TURTLES, MOLLY TUTTLE & GOLDEN HIGHWAY, PARTICLE KID
JUNE 25: HOLLYWOOD CASINO AMPHITHEATRE, ST. LOUIS with NELSON, ROBERT PLANT & ALISON KRAUSS, TRAMPLED BY TURTLES, MOLLY TUTTLE & GOLDEN HIGHWAY, PARTICLE KID
JUNE 29: WALMART AMP, ROGERS, AR with NELSON, MARGO PRICE, FLATLAND CAVALRY, PARTICLE KID
JUNE 30: DOS EQUIS PAVILION, DALLAS with NELSON, WHISKEY MYERS, FLATLAND CAVALRY, BRITTNEY SPENCER, PARTICLE KID
JULY 2: CYNTHIA WOODS MITCHELL PAVILION, THE WOODLANDS, TX with NELSON, WHISKEY MYERS, FLATLAND CAVALRY, BRITTNEY SPENCER, PARTICLE KID, more to be announced
JULY 28: MERRIWEATHER POST PAVILION, COLUMBIA, MD with NELSON, NATHANIEL RATELIFF & THE NIGHT SWEATS, KURT VILE AND THE VIOLATORS, KATHLEEN EDWARDS, PARTICLE KID
JULY 29: BETHEL WOODS CENTER FOR THE ARTS, BETHEL, NY with NELSON, NATHANIEL RATELIFF & THE NIGHT SWEATS, GOV'T MULE, KATHLEEN EDWARDS, PARTICLE KID
JULY 30: DARIEN LAKE AMPHITHEATER, DARIEN, NY with NELSON, NATHANIEL RATELIFF & THE NIGHT SWEATS, GOV'T MULE, KATHLEEN EDWARDS, PARTICLE KID
AUGUST 2: BANK OF NEW HAMPSHIRE PAVILION, GILFORD, NH with NELSON, THE AVETT BROTHERS, KATHLEEN EDWARDS, FLATLAND CAVALRY, PARTICLE KID
AUGUST 4: HERSHEYPARK STADIUM, HERSHEY, PA with NELSON, THE AVETT BROTHERS, MARCUS KING, FLATLAND CAVALRY, KATHLEEN EDWARDS, PARTICLE KID
AUGUST 5: TD PAVILION AT THE MANN, PHILADELPHIA with NELSON, THE AVETT BROTHERS, MARCUS KING, FLATLAND CAVALRY, KATHLEEN EDWARDS, PARTICLE KID
AUGUST 6: PNC BANK ARTS CENTER, HOLMDEL, NJ with NELSON, THE AVETT BROTHERS, MARCUS KING, FLATLAND CAVALRY, KATHLEEN EDWARDS, PARTICLE KID
AUGUST 11: BLOSSOM MUSIC CENTER, CLEVELAND with NELSON, JOHN FOGERTY, FLATLAND CAVALRY, KATHLEEN EDWARDS, PARTICLE KID
AUGUST 12: THE PAVILION AT STAR LAKE with NELSON, JOHN FOGERTY, FLATLAND CAVALRY, KATHLEEN EDWARDS, PARTICLE KID
AUGUST 13: RIVERBEND MUSIC CENTER, CINCINNATI with NELSON, JOHN FOGERTY, GOV'T MULE, KATHLEEN EDWARDS, PARTICLE KID
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