Spike Lee Is 66 (Photo: DFree / Shutterstock.com)

ALL ACCESS Happy Birthday wishes on MONDAY (3/20), to iHEARTMEDIA/ARIZONA Region Pres. LINDA LITTLE, WARNER MUSIC NASHVILLE EVP/GM BEN KLINE, WTDY/PHILADELPHIA APD/MD MICHAEL BENNETT, GETTALIFE ENTERTAINMENT’s MIKE BONE, COMMUNITY BROADCASTERS/DESTIN-FT. WALTON BEACH OM JOHN CRENSHAW, former KKGL/BOISE's JASON DREW, KJMO/JEFFERSON CITY's JIM HUNTER, WSPT/STEVENS POINT APD ERIC SWANSON, former NEW REVOLUTION ENTERTAINMENT's ROB DALTON, CUMULUS VP/Music Partnerships GREG FREY, WQAL/CLEVELAND’s JEREMIAH WIDMER, WIBA/MADISON’s JOHN “SLY” SYLVESTER, and to WJPT/FT. MYERS APD RALPHIE MARINO.

Celebrating Birthdays on TUESDAY (3/21), EMI RECORDS/NASHVILLE VP/Promotion JIMMY RECTOR, 300 ELEKTRA ENTERTAINMENT SVP/Rhythm Promotion MOTTI SHULMAN, SHOW DOG NASHVILLE SVP/Promotion RICK MOXLEY, APPLE MUSIC’s MICHAEL BRYAN, CUMULUS/SHREVEPORT OM and KRMD-KQHN/SHREVEPORT PD JAY MICHAELS, NEW GENERATION RADIO Pres. JASON KIDD, WESC/GREENVILLE MD JOHN LANDRUM, FMR ASSOCIATES’ KENT PHILLIPS, RICH WOOD MULTIMEDIA Pres. RICH WOOD, SOURCEAUDIO's STEVE WALL, WEDG/BUFFALO APD/MD TIFFANY BENTLEY, TOWNSQUARE/KALAMAZOO Brand Mgr. DANA MARSHALL, iHEARTMEDIA/NORTH OHIO REGION Pres. KEITH HOTCHKISS, WBZY/ATLANTA PD ORLANDO ROSA, ATLANTIC’s KRISTA MCDEVITT, and ADAMS RADIO/SALISBURY-OCEAN, MD OM AARON “GOOSE” SELLER.

