ALL ACCESS Happy Birthday wishes on MONDAY (3/27), to BIG MACHINE RECORDS SVP/Promotion KRIS LAMB, SHELTER MUSIC GROUP SVP/Promotion & Artist Strategy TYSON HALLER, artist and syndicated host DAVE KOZ, WIYY/BALTIMORE PD RICK STRAUSS, DEF JAM’s CHRISTINE CONTE, KZRK/AMARILLO's J. CURRY, REPUBLIC's MICHELLE MADISON, WLMG/NEW ORLEANS APD/MD STEVE SUTER, former COLUMBIA’s JULIE KAUFMAN STILLMAN, PERFECT MIX MUSIC LOGS’ STEVE CLEM, HOSS MANAGEMENT GROUP Pres. HOSS, KMRJ/PALM SPRINGS’ CHASE MARTINEZ, and to LEIGHTON VP/Sales & Marketing STEPHANIE THEISEN.

Celebrating Birthdays on TUESDAY (3/28), WARNER RECORDS Sr. Dir./Top 40 & Artist Service SARA HOLMES, WARNER RECORDS VP/Adult Formats & Analytics JEREMY RUBIN, CENTENNIAL/ROANOKE VP/COO J. DAVIS, WZPL/INDIANAPOLIS PD JIMMY STEELE, LOS ANGELES DODGERS RADIO NETWORK consultant ERIK BRAVERMAN, WLHT/GRAND RAPIDS MD KIM CARSON, WBXV/LEXINGTON PD DENNIS “DEADAIR” DILLON, former WSIX/NASHVILLE’s GERRY HOUSE, consultant JOHN “RECORDS” LANDECKER, KKRG/ALBUQUERQUE PD SAM NEWTON, WKRL/SYRACUSE VP/GM ED LEVINE, WJGL/JACKSONVILLE APD JODI STEWART, KFMB/SAN DIEGO PD MIKE VASQUEZ, WESTWOOD ONE’s GREG LEADER, KQMV/SEATTLE’s DEANNA CRUZ, WWRM-WDUV/TAMPA Dir./Branding & Programming NATHAN REED, former KKSS/ALBUQUERQUE MD MATT CANDELARIA, UNITED STATIONS’ RC WILLIAMS, WNTQ/SYRACUSE PD and Digital Content Mgr. RICK ROBERTS, KYCE/LAS VEGAS MD EMMANUEL “RANSOM” GARCIA, WESTWOOD ONE VP/Affiliate Sales RICH BURG, KSHE/ST. LOUIS’ LAUREN ELWELL, WBT/CHARLOTTE’s BRETT WINTERBLE, and HIGHWAY RADIO PD “GONZO” GREG SPILLANE.

