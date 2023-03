Christopher Walken Is 80 (Photo: Ovidiu Hrubaru / Shutterstock.com)

Happy Birthday wishes on FRIDAY (3/31), to THE TESH MEDIA GROUP’s SCOTTY MEYERS, NEXSTAR MEDIA GROUP’s PAUL JOSEPH, KIIS/LOS ANGELES MD and ON AIR WITH RYAN SEACREST co-host SISANIE, KMYZ/TULSA & WZNE/ROCHESTER Alternative Format Captain JOSH VENABLE, former WQMP-WOMX/ORLANDO PD DENNIS MARTINEZ, TECH TALK NETWORK Marketing Dir. GERARD BATTERTON, LF MARKETING’s LYNN FORMAN, PATHFINDER CONSULTING & RESEARCH Pres. DAN HAYDEN, METRO NETWORKS’ JACKSON RODNEY, COOL RADIO's BRAD LEGGETT, WHAM-A, WAIO/ROCHESTER and WSYR-A/SYRACUSE PD DOMINIC “ZAKK” ZACCAGNINI, former WRKN-WZRH/NEW ORLEANS OM/PD JOHN BOYLE, WDEZ/WAUSAU-STEVENS POINT, WI's KRISTEN MURPHY, AUDACY/PHILADELPHIA VP/Dir. Of Sales DAVE SCOPINICH, WMJI/CLEVELAND’s SCOTT DAVIDSON, and to REJOICE Pres. & CEO MIKE CHANDLER.

Doing the Birthday boogie on SATURDAY (4/1), ALPHA MEDIA EVP/Programming PHIL BECKER, HAZEL STREET GM LAURA BENDER, WSSR/AURORA-JOLIET, IL Content Dir. EDDIE VOLKMAN, WZZO/ALLENTOWN PD JOE BONADONNA, TOTAL TRAFFIC NETWORKS’ JIM IRIZARRY, PREMIERE NETWORKS’ TREVOR OLIVER, VIVATON’s TRACY LONG, FIRSTCOM MUSIC's SHARON BAER, NINE NORTH RECORDS' GREG STEVENS, VCMG LIVE/WEST PALM BEACH EVP/Market Mgr. SCOTT ELBERG, WTOP/WASHINGTON’s RICH JOHNSON, COX MEDIA VP/Audience & Operations/Radio CHRIS EAGAN, WXPN/PHILADELPHIA’s WENDY ROLLINS, THE MOM SHOW and KHTS-A/SANTA CLARITA, CA’s KRISTIN CRUZ, former WMYX/MILWAUKEE’s AARON CARRENO, and former KLUC/LAS VEGAS’ LIL JESS.

Celebrating Birthdays on SUNDAY (4/2), PREMIERE NETWORKS syndicated morning host BOBBY BONES, former syndicated host BARRY (DR. DEMENTO) HANSEN, BEASLEY/CHARLOTTE SVP/Market Mgr. BILL SCHOENING, industry vet CARL STRUBE, former STEPHENS MEDIA/ROCHESTER OM MICHAEL MCCOY, KKFR/PHOENIX PD JONATHAN STEELE, AMAZON MUSIC’s KAREN WILD, SCOTTY BRINK PRODUCTIONS’ SCOTTY BRINK, KATAPULT RECORDS’ JIM BUTLER, WIST/GREENSBORO OM WES JONES, WRNO-KMEZ-WBYU/NEW ORLEANS Chief Engineer ERNIE KAIN, retired WKTK/GAINESVILLE’s STORM ROBERTS, WEST VIRGINIA RADIO/CHARLESTON Market Mgr. BOB VISOTCKY, WKHK/RICHMOND PD GARRET DOLL, KSHE/ST. LOUIS’ JOSH INNES, IN2UNE MUSIC’s KATIE SPOTTS, WXNX/FT. MYERS’ CHELSEA ALAYNE, DEF JAM’s DAISY MOREIRA, KHQT/LAS CRUCES PD JOEY HERNANDEZ, HALL COMMUNICATIONS/NORWICH, CT OM DAVE ELDER, and KUAD/FT. COLLINS Brand Mgr. MATT SPARX.

Happy Birthday wishes on MONDAY (4/3), to AUDACY SVP/Alternative Programming and WNYL/NEW YORK Brand Mgr. MIKE KAPLAN, iHEARTMEDIA/DENVER SVPP JOJO TURNBEAUGH, WQMP/ORLANDO PD MATTHEW MALONE, consultant and FORWARD GROUP’s SCOTT MANESS, KRTO/SANTA MARIA, CA PD EDWIN “DJ E WREK” RUANO, production vet BRADY GOODMAN, former KSWD/LOS ANGELES’ CYNTHIA FOX, UNLEASHED MUSIC’s GINA JULIANO, record industry vet GREGG FELDMAN, former WPRO-A and WPRV-A/PROVIDENCE PD NEIL LARRIMORE, UNITED STATIONS RADIO NETWORKS’ DONNA HARRISON, WJBR/WILMINGTON, DE PD ERIC JOHNSON, GROOVE TOOLS' WILL MORGAN, MOYES RESEARCH’s BILL MOYES, ALPHA MEDIA/SAN ANTONIO Dir./Sports Operations TIM SPENCE, KRLD-A/DALLAS' ARNIE SPANIER, former WLHK/INDIANAPOLIS’ CALEB JAMES, MAX MEDIA/NORFOLK VP/Operations & Programming RUSTY JAMES, KJCK-KCHZ APD/MD JOEL WEISS, and to WABC-A/NEW YORK’s TONY ORLANDO.

« see more Net News