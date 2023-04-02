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Happy Birthday
April 2, 2023 at 8:03 PM (PT)What do you think? Add your comment below.
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ALL ACCESS Happy Birthday wishes on MONDAY (4/3), to former AUDACY SVP/Alternative Programming and WNYL/NEW YORK Brand Mgr. MIKE KAPLAN, iHEARTMEDIA/DENVER SVPP JOJO TURNBEAUGH, former Audacy VP/Alternative Programming MATTHEW MALONE, consultant and FORWARD GROUP’s SCOTT MANESS, KRTO/SANTA MARIA, CA PD EDWIN “DJ E WREK” RUANO, production vet BRADY GOODMAN, former KSWD/LOS ANGELES’ CYNTHIA FOX, UNLEASHED MUSIC’s GINA JULIANO, record industry vet GREGG FELDMAN, former WPRO-A and WPRV-A/PROVIDENCE PD NEIL LARRIMORE, UNITED STATIONS RADIO NETWORKS’ DONNA HARRISON, WJBR/WILMINGTON, DE PD ERIC JOHNSON, GROOVE TOOLS' WILL MORGAN, MOYES RESEARCH’s BILL MOYES, ALPHA MEDIA/SAN ANTONIO Dir./Sports Operations TIM SPENCE, KRLD-A/DALLAS' ARNIE SPANIER, former WLHK/INDIANAPOLIS’ CALEB JAMES, MAX MEDIA/NORFOLK VP/Operations & Programming RUSTY JAMES, KJCK-KCHZ APD/MD JOEL WEISS, and to WABC-A/NEW YORK’s TONY ORLANDO.
Celebrating Birthdays on TUESDAY (4/4), STONE COUNTRY RECORDS Dir./Promotion KERRY WOLFE, UNITED STATIONS’ MARK ABRAMSON, KSNE/LAS VEGAS MD JOHN BERRY, WBZA/ROCHESTER’s BARRY BECK, WHEELHOUSE NEW MEDIA's ERROL DENGLER, MOUNT WILSON FM BROADCASTERS Engineer DAN FEELY, CONCORD’s ALYSSA HOLTGREWE, former WMYX/MILWAUKEE APD/MD JOJO MARTINEZ, CUMULUS/ERIE, PA OM ADAM REESE, LEASE-A-LOCAL's BILL RUSCH, UNIVISION/PHOENIX Chief Engineer ERIC SCHECTER, TOM UNDERWOOD VOICE IMAGING Pres. TOM UNDERWOOD, SIRIUSXM’s LISA HERRERA, iHEARTMEDIA/FRESNO's ROY OKAMOTO, former WWCD/COLUMBUS APD RACHAEL GORDON, BCA/SAN DIEGO GSM JENNY ROSE GONZALEZ, podcast producer/consultant BRODY SMITH, and WAGON WHEEL BROADCASTING GM MELISSA MURPHY.