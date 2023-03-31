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Christian Music Broadcasters Station Of The Year Finalists Announced
by Todd Stach
March 31, 2023 at 8:10 AM (PT)What do you think? Add your comment below.
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CHRISTIAN MUSIC BROADCASTERS Station of the Year finalists have been announced. Two new categories, CMB Radio Podcast of the Year and CMB University Station of the Year were added this year.
SMALL MARKET
KDNW/DULUTH
KNWS/WATERLOO
KSLT/RAPID CITY
WCLQ/WAUSAU-STEVENS POINT
WHPZ/SOUTH BEND
MEDIUM MARKET
KAXL/BAKERSFIELD
KLRC/FAYETTEVILLE, AR
WAFJ/AUGUSTA
WBCL/FORT WAYNE
WNWC/MADISON
LARGE MARKET
KGBI/OMAHA
KJNW/KANSAS CITY
WCSG/GRAND RAPIDS
WJQK/GRAND RAPIDS
WLFJ/GREENVILLE, SC
MAJOR MARKET
KLTY/DALLAS
KSBJ/HOUSTON
KXBS/ST. LOUIS
WCIE/TAMPA
WRBS/BALTIMORE
CMB UNIVERSITY
ICE RADIO 1620AM/MANCHESTER COMMUNITY COLLEGE
RESOUND RADIO/CEDARVILLE UNIVERSITY
SPARK HD/OLIVET NAZARENE UNIVERSITY
WNZR (LIFELINE 90.9)/MOUNT VERNON NAZARENE UNIVERSITY
WVOE (THE MEL 88.1)/UNIVERSITY OF NORTHWESTERN ST. PAUL
RADIO PODCAST
KLRC/FAYETTEVILLE, AR "More Than Small Talk"
KCMS/SEATTLE "Passion Meets Purpose" with SARAH TAYLOR
WAYFM "WALLY Show Aftercast"
WBGL/CHAMPAIGN, IL "The Unfolding" with MEREDITH FOSTER
WHPZ/SOUTH BEND "What Else" with COREY MANN
The Station of the Year Awards will be presented at Momentum 2023 during the CMB Awards Dinner on FRIDAY (6/2) in ORLANDO.