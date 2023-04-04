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Eastlan Ratings Now Available For February '23
by Roy Trakin
April 5, 2023 at 1:20 AM (PT)What do you think? Add your comment below.
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EASTLAN RATINGS are now available for the following markets for FEBRUARY, '23: ANCHORAGE, AL; BEND, OR; BILLINGS, MT; CHARLESTON, WV; DECATUR, IL; ELKHART, IN; FORT WAYNE, IN; HOT SPRINGS, AR; JOPLIN, MO; KALISPELL, MT; LAFAYETTE, IN, LaSALLE/PERU, IL; LAUREL/HATTIESBURG, MI; SAN LUIS OBISPO, CA; SANTA ROSA, CA; SOUTH BEND, IN; TWIN FALLS/BURLEY, ID.
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