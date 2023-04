Lil Nas X Is 24 Sunday (Photo: Kathy Hutchins / Shutterstock.com)

Happy Birthday wishes on FRIDAY (4/7), to GEFFEN VP/Promotion KO-FUNG SHIH, WZPW-WFYR-WBNQ-WBWN-WJBC/PEORIA OM “RED HOT” BRIAN SCOTT, broadcast vet FREDDIE COLON, ERICK ABRAHAM VOICEOVERS' ERICK ABRAHAM, NULEAFMARKTING’s TODD BAKER, SALEM RADIO NETWORK’s MIKE GALLAGHER, MIDWEST/KALAMAZOO Dir./Programming BRIAN HAYES, SKIP KELLY VOICEOVERS’ SKIP KELLY, MUSICMASTER Pres./GM JOE KNAPP, WARNER MUSIC NASHVILLE’s MICHAEL CHASE, voiceover/imaging man C.C. MCCARTNEY, REX ON THE ROAD’s REX MCNEILL, NUVOODOO MEDIA SERVICES VP/DATA & Operations ERIN GABBARD, and to WTKS-WYGM/ORLANDO PD JACK BRADSHAW.

Doing the Birthday boogie on SATURDAY (4/8), WARNER RECORDS VP/Top 40 Promotion JOSH REICH, STRANGE MUSIC and KZPT/KANSAS CITY’s PONCH, KWNR/LAS VEGAS PD MOJOE ROBERTS, KRXP/COLORADO SPRINGS PD SHAWN LUCERO, KLAK/DENISON, TX's CARRIE BENJAMIN, iHEARTMEDIA/PACIFIC AREA Pres. STEVE DARNELL, KLIF/DALLAS News Dir. JENNIFER DORAN, THE RANDY LANE COMPANY's STAN MAIN, KSLX/PHOENIX's PAUL MARSHALL, KZCE/PHOENIX and DEVTEAM 6’s CRISCO KIDD, WRVZ/CHARLESTON, WV PD WOODY WOODS, KAREN BYRD ARTIST MANAGEMENT AND PUBLIC RELATIONS Pres. KAREN BYRD, iHEARTMEDIA/TULSA's KEVAN SEAL, VOLUNTARY BENEFITS' ALAN SMITH, KHXT/LAFAYETTE, LA PD DJ DIGITAL, WMZQ/WASHINGTON D.C. and WPOC/BALTIMORE’s JOSH JENSEN, and WVYB/DAYTONA BEACH’s ALYSSA ENGDAHL.

Celebrating Birthdays on SUNDAY (4/9), iHEARTMEDIA Division EVP/Programming GENE ROMANO, former BEASLEY Country Format Captain and WSOC-WBCN/CHARLOTTE OM/PD DJ STOUT, KTWV/LOS ANGELES’ LIZ HERNANDEZ, KMCK-KBBQ/FAYETTEVILLE, AR PD DARREN STEPHENS, former KKFR/PHOENIX morning co-host J. PHILLA, KHTS/SAN DIEGO APD CHINO IGLESIAS, CAPITOL’s RITA BERGER, former WCTC-A/NEW BRUNSWICK, NJ’s BERT BARON, WINC/WINCHESTER, VA APD/MD SCOTT BRADY, EDWARDS/GRACIE VOICEOVER Pres. and voiceover whiz ERIC EDWARDS, INTERSCOPE-GEFFEN-A&M’s STEVE GREBORUNIS, WHQT/MIAMI Prod. Dir. MARC YOUNG, PER CHANCE PRODUCTIONS’ and WUSN/CHICAGO’s SCOTTY KAY, and WESTWOOD ONE’s MARIE MILLER.

Happy Birthday wishes on MONDAY (4/10), to BLUE NOTE GM JUSTIN SELTZER, JVC EVP SHANE REEVE, KMXV/KANSAS CITY PD STEVE SERRANO, KSFM/SACRAMENTO’s MIA AMOR, voice tracking specialist KATHY APARO, KRBE/HOUSTON’s RYAN CHASE, WSML-WSJS/GREENSBORO GM TOM HAMILTON, JON HOLIDAY CONSULTINGS' JON HOLIDAY, KOMA-KRXO-KMGL/OKLAHOMA CITY Chief Engineer PATRICK ROBERTS, AUDACY/NORFOLK VP/Sales ART VOLPE, former KYKY/ST. LOUIS' JILL DEVINE, AUDACY/SAN DIEGO’s ROB ZILLA, WIOQ/PHILADELPHIA’s NUGGET JOHNSON, KUBA/YUBA CITY's DAVE PAULSON, former WARH/ST. LOUIS’ CASSIDAY PROCTOR, Q-TONE MEDIA’s TONY QUARTARONE, KMZQ/LAS VEGAS’ HEIDI HARRIS, KKBQ/HOUSTON’s KATELYN MAIDA, and to SIRIUSXM-THE SPECTRUM PD CHRIS MUCKLEY.

