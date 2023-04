Alessandra Ambrosio Is 42 (Photo: Featureflash Photo Agency / Shutterstock.com)

ALL ACCESS Happy Birthday wishes on TUESDAY (4/11), to A&R WORLDWIDE’s SAT BISLA, RCS’ STAN PRIEST, FORESTER PUBLIC RELATIONS' AMIR FORESTER, ROC NATION’s REZA SARRAFIEH, KXPT/LAS VEGAS PD CHRIS FOXX, WRMF and WMBX-F2/WEST PALM BEACH PD RANDI WEST, CURB WORD ENT. SVP/Christian JERI COOPER, WOGI/PITTSBURGH’s JIMMY HOPPA, WNCX/CLEVELAND PD/MD SCOTT MILLER, WLDR/TRAVERSE CITY PD D.C. CAVENDER, KKSF-A/SAN FRANCISCO’s GIL GROSS, KDKA News Radio/PITTSBURGH Brand Mgr. DAVE LABROZZI, REAL LOCAL RADIO GROUP's BOB MOODY, PANDORA's RON NENNI, SIRIUSXM’s PHLASH PHELPS, SIRIUSXM’s DON KAYE, KASE/AUSTIN APD/MD BOB PICKETT, WALV/CHATTANOOGA PD ROY JAYNES, KTCL/DENVER APD/mornings STEVE BURRELL, KOST/LOS ANGELES’ RYAN MANNO, KUDL/SACRAMENTO’s NICOLE “NICKI G” ORTEGA, WBBM/CHICAGO and KALV/PHOENIX’s JEANA SHEPARD, WNNF/CINCINNATI PD PATRICK SCOTT, and to WKHQ/TRAVERSE CITY’s ART “ARTIMIS” SMITH.

Celebrating Birthdays on WEDNESDAY (4/12), EMPIRE’s BRIAN SAMSON, WBBM/CHICAGO Brand Mgr. MOLLY CRUZ, A&R WORLDWIDE's JOE ARNOLD, MIKE CARTA SUPERSWEEPERS' MIKE CARTA, THE ARTIST COOPERATIVE’s SKIP ISLEY, consultant JOEL SALKOWITZ, THE MORNING HUSTLE’s KYLE SANTILLIAN, WAHR/HUNTSVILLE PD JIMBO WOOD, KYW-A/PHILADELPHIA's ZACK SLOSTAD, former KDRK/SPOKANE PD BOB CASTLE, ARISTA’s PADDY RASCONA, WQNU/LOUISVILLE MD JOHN “JW” WILLIS, KVEG-KVQQ/LAS VEGAS PD GABRIELA LOREDON, former KPEZ/AUSTIN’s VAL SANTOS, WHMP/NORTHAMPTON, MA PD JESSICA TYLER, WZDX/FAYETTEVILLE, NC’s GREGORY “G MONIY” JOHNSON, WBUZ/NASHVILLE APD HAYLEY ST. JOHN, and WIXX/GREEN BAY OM/PD COREY CARTER.

« see more Net News