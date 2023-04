Sarah Michelle Geller Is 46 (Photo: Tinseltown / Shutterstock.com)

Happy Birthday wishes on FRIDAY (4/14) to BIG MACHINE GM CLAY HUNNICUTT, KATJ/VICTOR VALLEY, CA’s GINNY HARMAN, FORWARD MOTION MANAGEMENT’s MARTY GARCIA, iHEARTMEDIA/MODESTO Prod. Dir. STEVE JACKSON, KMJM/CEDAR RAPIDS PD RANDY LEE, WLAC/NASHVILLE PD TOM PEACE, RATETHEMUSIC.COM’s DAN RICHARDS, retired radio vet TOMM RIVERS, KBEE/SALT LAKE CITY's FRANK BELL, ROCKET SCIENCE's' JEFF CRIDEN, iHEARTMEDIA/BIRMINGHAM's KERRY LAMBERT, KHTT/TULSA PD TABATHA GRAMMER, and to MAGIC BROADCASTING/PANAMA CITY OM MARC SUMMERS.

Doing the Birthday boogie on SATURDAY (4/15), ALL ACCESS VP/Sales Mgr. MATT PARVIS, RADIOANIMAL consultant DOM THEODORE, iHEARTMEDIA/BOSTON VP/News Talk and WRKO PD ROBERT SANCHEZ, promotion vet TONY MONTE, KOVAC MEDIA GROUP Founder/CEO ALLEN KOVAC, CUMULUS/COLUMBIA-JEFFERSON CITY, MO VP/Market Mgr. GREG RENOE, SHEBOPS PRODUCTIONS and EXCEPTION TO THE RULE's TURI RYDER, promotion vet DWIGHT BIBBS, SIRIUSXM’s RON PARKER, KHKZ/MCALLEN-BROWNSVILLE's JEFF DEWITT, BROADCAST MARKETING SERVICES' DAVID BRODY, AUDIO CREATIONS’ ANDI GIBBS, WBEN/PHILADELPHIA Creative Services Dir. BILL SCHULTZ, former WSTW/WILMINGTON, DE PD MIKE YEAGER, XHANG CREATIVE/pONE PARTNERS' DOUG ZANGER, WJJB/PORTLAND, ME OM DAVE SHOE, KQFC and KBOI-A/BOISE’s MIKE KASPER, iHEARTMEDIA/OKLAHOMA CITY Market Pres. BILL HURLEY, WOODWARD SPORTS Founder/CEO SAM “STICK” DAY, THE RANDY LANE COMPANY's BRIAN HOLT, WHER/HATTIESBURG, MS PD JOHN GATLIN, NUVOODOO MEDIA SERVICES EVP/Marketing MIKE O’CONNOR, WARNER MUSIC NASHVILLE’s TORIE NUGENT, WESTWOOD ONE’s CHUCK CLARK, KCEZ/CHICO PD ERIC TUCKER, and KBEQ/KANSAS CITY’s MIKE KELLAR.

Celebrating Birthdays on SUNDAY (4/16), IN2UNE MUSIC and WEST END MUSIC GROUP’s DALE CONNONE, former DANGERBIRD VP/Promotion ROZE BRAUNSTEIN, WOWW-KXHT/MEMPHIS OM/PD CHRIS TAYLOR, WCBS-A/NEW YORK’s ANITA BONITA, JAZZ WEEK's KEITH & KENT ZIMMERMAN, KRBQ/SAN FRANCISCO & KSFM/SACRAMENTO Asst. Brand Mgr. RJ “DJ SQUINTZ” BUENDIA, WYAY/ATLANTA's SPIFF CARNER, AUDACY/MEMPHIS Sports Brands OM BRAD CARSON, SIRIUSXM’s KAT CORBETT, WESTWOOD ONE's BRIAN DOUGLAS, TOWNSQUARE MEDIA/FT. COLLINS-GREELEY, CO VP/GM CAL HALL, WPGB/PITTSBURGH PD KASPER, TOWNSQUARE MEDIA/SAN ANGELO’s JOE “CRASH KELLEY” BROWNING, vCREATIVE's BLAIR TROSPER, SIRIUSXM’s DAN TURNER, WBAL-A/BALTIMORE Pres./GM CARY PAHIGIAN, iHEARTMEDIA Division EVP/Programming ANGELA WATSON, PREMIERE NETWORKS Sr. Dir./Rock Programming & Specials SAL CIRRINCIONE, WCYQ/KNOXVILLE PD KEVIN KING, and ADAMS/DELMARVA VP/GM LISA LAYNE.

Happy Birthday wishes on MONDAY (4/17), to LORI LEWIS MEDIA boss LORI LEWIS, ATLANTIC and ELEKTRA ENTERTAINMENT SVP/Rock Promotion PHIL KASO, DD1 ENTERTAINMENT’s DAVE DOWNEY, WCAP-A/BOSTON's JACK BALDWIN, CUMULUS/GRAND RAPIDS GSM KATE CONLEY, WAXY/MIAMI GM HOWARD DAVIS, CUMULUS VP/Analytics VAL GARRIS, ZIMMER/GIRARDEAU OM TERRY HESTER, CV-MEDIA’s PHIL MARKS, KRXF/BEND, OR PD KRIS METZDORF, former RED DISTRIBUTION’s JOHN SOUCHACK, SANDY THOMAS PRODUCTIONS VP/COO SANDY THOMAS, WCNN-A/ATLANTA’s CHRISTOPHER RUDE, COMPASS MEDIA's DOUG INGOLD, PREMIERE NETWORKS SVP/Sports Programming SCOTT SHAPIRO, AUDACY RVP/COUNTRY and KSON/SAN DIEGO Brand Mgr. SCOTT RODDY, RFC MEDIA/SUITERADIO Sr. Dir. CHUCK BORTNICK, WRUF/GAINESVILLE Brand Mgr. JUSTIN TYLER, former KVOO/TULSA’s BROOKS WILLIAMS, and to iHEARTMEDIA/NEW HAVEN PD ADAM RIVERS.

