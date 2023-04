Jennifer Garner Is 51 (Photo: DFree / Shutterstock.com)

ALL ACCESS Happy Birthday wishes on MONDAY (4/17), to LORI LEWIS MEDIA boss LORI LEWIS, ATLANTIC and ELEKTRA ENTERTAINMENT SVP/Rock Promotion PHIL KASO, DD1 ENTERTAINMENT’s DAVE DOWNEY, WCAP-A/BOSTON's JACK BALDWIN, CUMULUS/GRAND RAPIDS GSM KATE CONLEY, WAXY/MIAMI GM HOWARD DAVIS, CUMULUS VP/Analytics VAL GARRIS, ZIMMER/GIRARDEAU OM TERRY HESTER, CV-MEDIA’s PHIL MARKS, KRXF/BEND, OR PD KRIS METZDORF, former RED DISTRIBUTION’s JOHN SOUCHACK, SANDY THOMAS PRODUCTIONS VP/COO SANDY THOMAS, WCNN-A/ATLANTA’s CHRISTOPHER RUDE, COMPASS MEDIA's DOUG INGOLD, PREMIERE NETWORKS SVP/Sports Programming SCOTT SHAPIRO, AUDACY RVP/COUNTRY and KSON/SAN DIEGO Brand Mgr. SCOTT RODDY, RFC MEDIA/SUITERADIO Sr. Dir. CHUCK BORTNICK, WRUF/GAINESVILLE Brand Mgr. JUSTIN TYLER, former KVOO/TULSA’s BROOKS WILLIAMS, and to iHEARTMEDIA/NEW HAVEN PD ADAM RIVERS.

Celebrating Birthdays on TUESDAY (4/18), WHAT’S IN STORE MUSIC’s BOB CATANIA, former WPLJ/NEW YORK’s TODD PETTENGILL, KTCL/DENVER PD NERF, UPSTAIRS RECORDS VP/COO JO LERMA-LOPEZ, RETRO COUNTRY USA host STEVE KELLY, UBL MUSIC GROUP’s GEOFFREY COLON, former WTYB/SAVANNAH's HOYLE DEMPSEY, ENTRAVISION VP/Programming NESTOR ROCHA, former KSPN-A /LOS ANGELES' DAVE DENHOLM, SUN BROADCAST GROUP’s ALEX QUINTERO, former KKBZ/FRESNO PD E. CURTIS JOHNSON, LITTLE DOG AGENCY's BRENT MCKAY, former RADIO ONE/RALEIGH OM JAY TEK, BRUCE STEVENS MARKETING & PROMOTION Pres. BRUCE STEVENS, SALEM RADIO NETWORKS VP/Programming TOM TRADUP, former KBFK/SACRAMENTO's BRUCE MAIMAN, WHTA-BOOM 102.9/ATLANTA APD JAMON PERRY, DOUGKRAMERLIVE.COM’s DOUG KRAMER, WZZK/BIRMINGHAM, AL APD/MD KELSEY SCHULER, KVMA/SHREVEPORT PD NINA MONTGOMERY, and former KDGE/DALLAS’ JESSIE.

« back to Net News