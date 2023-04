Kourtney Kardashian Is 44 (Photo: Kathy Hutchins / Shutterstock.com)

ALL ACCESS Happy Birthday wishes on TUESDAY (4/18), to WHAT’S IN STORE MUSIC’s BOB CATANIA, former WPLJ/NEW YORK’s TODD PETTENGILL, KTCL/DENVER PD NERF, UPSTAIRS RECORDS VP/COO JO LERMA-LOPEZ, RETRO COUNTRY USA host STEVE KELLY, UBL MUSIC GROUP’s GEOFFREY COLON, former WTYB/SAVANNAH's HOYLE DEMPSEY, ENTRAVISION VP/Programming NESTOR ROCHA, former KSPN-A /LOS ANGELES' DAVE DENHOLM, SUN BROADCAST GROUP’s ALEX QUINTERO, former KKBZ/FRESNO PD E. CURTIS JOHNSON, LITTLE DOG AGENCY's BRENT MCKAY, former RADIO ONE/RALEIGH OM JAY TEK, BRUCE STEVENS MARKETING & PROMOTION Pres. BRUCE STEVENS, SALEM RADIO NETWORKS VP/Programming TOM TRADUP, former KBFK/SACRAMENTO's BRUCE MAIMAN, WHTA-BOOM 102.9/ATLANTA APD JAMON PERRY, DOUGKRAMERLIVE.COM’s DOUG KRAMER, WZZK/BIRMINGHAM, AL APD/MD KELSEY SCHULER, KVMA/SHREVEPORT PD NINA MONTGOMERY, and to former KDGE/DALLAS’ JESSIE.

Celebrating Birthdays on WEDNESDAY (4/19), UNLEASHED MUSIC's GEORDIE GILLESPIE, TOWNSQUARE MEDIA/BOISE OM and KAWO Brand Mgr. CHRIS PICKETT, LKCM MEDIA GROUP Pres. GERRY SCHELEGEL, ROLLING STONE's ALEX LEVY, ALL EARS’ CHARLEY LONDONO, AUDACY/NEW YORK’s MALIBU SUE MCCANN, C-THRU INC’s GEORGE HESS, former WALK/LONG ISLAND’s MARK DANIELS, FISHER COMMUNICATIONS' ROB DUNLOP, SALEM/JACKSONVILLE OM STEVE FOX, STRAUSS MEDIA STRATEGIES' JOHN IRVING, CHARLIE KENDALL VOICEOVERS’ CHARLIE KENDALL, ALAN SLEDGE MEDIA MANAGEMENT Pres. ALAN SLEDGE, SIRIUSXM's ASHLEE PILGER, YEA! NETWORKS’ SCOTT KERR, and EMI NASHVILLE’s JACKIE STEVENS.

« see more Net News