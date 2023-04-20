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'NPR News Now,' 'Crime Junkie,' SiriusXM Podcast Network Again Top Triton Digital Podcast Rankers For March 2023
by Perry Michael Simon
April 20, 2023 at 6:48 AM (PT)What do you think? Add your comment below.
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TRITON DIGITAL has released its MARCH 2023 U.S. Podcast Ranker, measuring the top podcasts and top podcast sales networks for the month (among those participating in TRITON's services), and SIRIUSXM PODCAST NETWORK remained number one among sales networks with 57.7 million average weekly downloads and 15.5 million average weekly users. Based on downloads, "NPR NEWS NOW" and "CRIME JUNKIE" remained on top; "CRIME JUNKIE" led "UP FIRST" based on number of listeners.
The rankers, with the caveat that like most rankers issued by measurement firms, the numbers do not include all shows and leave out those not participating in the companies' particular measurement system:
Top 20 networks by average weekly users:
1. SIRIUSXM PODCAST NETWORK
2. AUDACY PODCAST NETWORK
3. WONDERY
4. NPR
5. AUDIOBOOM
6. CUMULUS PODCAST NETWORK
7. NBCUNIVERSAL NEWS GROUP
8. WARNERMEDIA
9. THE ROOST PODCAST NETWORK
10. PARAMOUNT
11. STUDIO 71
12. ALL THINGS COMEDY
13. SALEM PODCAST NETWORK
14. GUMBALL
15. CLOUD10
16. SONORO GLOBAL MEDIA CORP.
17. BONNEVILLE INTERNATIONAL
18. CBC/RADIO-CANADA
19. SPOKENLAYER
20. PRISA RADIO
Top 20 networks by average weekly downloads:
1. SIRIUSXM PODCAST NETWORK
2. NPR
3. AUDACY PODCAST NETWORK
4. WONDERY
5. CUMULUS PODCAST NETWORK
6. AUDIOBOOM
7. NBCUNIVERSAL NEWS GROUP
8. WARNERMEDIA
9. PARAMOUNT
10. SALEM PODCAST NETWORK
11. THE ROOST PODCAST NETWORK
12. STUDIO 71
13. ALL THINGS COMEDY
14. CLOUD10
15. GUMBALL
16. SONORO GLOBAL MEDIA CORP.
17. BONNEVILLE INTERNATIONAL
18. FOCUS ON THE FAMILY
19. CBC/RADIO-CANADA
20. SPOKENLAYER
Top 20 podcasts by average weekly users:
1. CRIME JUNKIE
2. UP FIRST
3. DATELINE NBC
4. MORBID: A TRUE CRIME PODCAST
5. NPR NEWS NOW
6. THE BEN SHAPIRO SHOW
7. SMARTLESS
8. THE DAN BONGINO SHOW
9. MY FAVORITE MURDER
10. 2 BEARS, 1 CAVE WITH TOM SEGURA & BERT KREISCHER
11. THIS PAST WEEKEND
12. LAST PODCAST ON THE LEFT
13. CNN 5 THINGS
14. POD SAVE AMERICA
15. CONAN O'BRIEN NEEDS A FRIEND
16. THE DECK INVESTIGATES
17. FRESH AIR
18. HIDDEN BRAIN
19. WAIT WAIT... DON'T TELL ME!
20. FREAKONOMICS RADIO
Top 20 podcasts by average weekly downloads:
1. NPR NEWS NOW
2. CRIME JUNKIE
3. THE BEN SHAPIRO SHOW
4. DATELINE NBC
5. UP FIRST
6. MORBID: A TRUE CRIME PODCAST
7. THE DAN BONGINO SHOW
8. FRESH AIR
9. MY FAVORITE MURDER
10. SMARTLESS
11. WAIT WAIT... DON'T TELL ME!
12. THE DECK INVESTIGATES
13. POD SAVE AMERICA
14. LAST PODCAST ON THE LEFT
15. NPR POLITICS PODCAST
16. CONAN O'BRIEN NEEDS A FRIEND
17. CNN 5 THINGS
18. HIDDEN BRAIN
19. THE CHARLIE KIRK SHOW
20. PLANET MONEY