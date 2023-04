Al Pacino Is 83 (Photo: lev radin / Shutterstock.com)

ALL ACCESS Happy Birthday wishes on TUESDAY (4/25), to ALPHA MEDIA/DAYTON SVP/Market Mgr. JOHN KING, VALORY MUSIC VP/Promotion and Digital ASHLEY SIDOTI, KNCI/SACRAMENTO MD SONIA JIMENEZ, KOMG/SPRINGFIELD, MO PD CHRIS CANNON, KZBT/MIDLAND-ODESSA PD LEO CARO, WEZB/NEW ORLEANS' ANNETTE WADE, KNBR/SAN FRANCISCO Creative Services Dir. TIM LIOTTA, former WYCD/DETROIT Prod. Dir. DAN MASUCCI, KRWN-KISZ-KENN-KFMQ/FARMINGTON PD RICK SHERMAN, and to KKFN/DENVER APD PARKER HILLIS.

Celebrating Birthdays on WEDNESDAY (4/26), HORIZON/BEND, OR President KEITH SHIPMAN, former WHBC/CANTON MD KAYLEIGH KRISS, NEW DIMENSION RADIO Pres. ANGE CANESSA, LYRICAL MARKETING's JASON MCFADDEN, KLIF-A/DALLAS' DAVE MEFFERT, WTMX/CHICAGO’s CASEY McCABE, former HUBBARD/CHICAGO Direct Marketing Mgr. PAUL WEBBER, KJSN/MODESTO's JACK PAPER, RADIO TRAKS' DOUG BURTON, BBR MUSIC GROUP’s CHELSEY FLICK, former MERCURY NASHVILLE’s GREG RANEIRI, WRNW/MILWAUKEE’s RAHNY TAYLOR, WCKN/CHARLESTON, SC PD HUNTER MEYER, and WGBW-A & WLAK-A/GREEN BAY, WI owner MARK HELLER.

« see more Net News