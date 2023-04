Jerry Seinfeld Is 69 Saturday (Photo: Eugene Lagana / Shutterstock.com)

Happy Birthday wishes on FRIDAY (4/28), to HITCO ENTERTAINMENT Pres. JOEL KLAIMAN, SONY MUSIC NASHVILLE VP/Digital Strategy ED RIVADAVIA, WDRV/CHICAGO Brand & Content Dir. KEITH HASTINGS, CAPITOL’s FRANCESCA MORO, TOWNSQUARE MEDIA/SHREVEPORT-BOSSIER CITY OM DUSTY HAYES, WMYB/MYRTLE BEACH PD BILL CATCHER, KSTT/SAN LUIS OBISPO PD and morning host JOJO LOPEZ, BROWN BAG PRODUCTIONS GM JIM BOLLELLA, IHEARTMEDIA TRAFFIC's LEN KONECNY, JEFF WADE PRODUCTIONS’ JEFF WADE, WOHL 2 WOHL PRODUCTIONS Pres. ARNIE WOHL, WWKA/ORLANDO's DOC HOLLIDAY, SIRIUSXM’s LAURA HEYWOOD, SIRIUSXM’s KIMSEY KERR, UMG NASHVILLE’s JASON MCCOLL, former WZFX-WUKS/FAYETTEVILLE, NC Brand Mgr. KENNY J, WMGX/PORTLAND, ME’s BLAKE HAYES, WMJX/BOSTON’s KAREN BLAKE, VALORY MUSIC Project Mgr. ATHENA PUHARIC, and to WESTWOOD ONEVP/Affiliate Sales-Sports RYAN MAGUIRE.

Doing the Birthday boogie on SATURDAY (4/29), REPUBLIC RECORDS EVP WENDY GOLDSTEIN, THINK TELEVISUAL INC. Chief Content Officer/Co-Founder LEE ABRAMS, THE BIG TIME WITH WHITNEY ALLEN host WHITNEY ALLEN, consultant BEVERLEE BRANNIGAN, iHEARTMEDIA/NORTH FLORIDA RVPP RICK EVERETT, KSOP/SALT LAKE CITY PD DEB TURPIN, former KUDL/KANSAS CITY PD DAN HURST, IMAGEWORKS VP/COO JAY JOYCE, FOX SPORTS RADIO’s BEN MALLER, GISH, SHERWOOD & FRIENDS' KATIE PAREIGIS, KILLER KOMEDY’s JOHN MAMMOSER, former KDWN/LAS VEGAS and IRN/USA RADIO NETWORK's DICK SHANNON, former WUSN/CHICAGO’s DAVE MAZUR, CUMULUS/FORT WALTON BEACH OM CHRIS KELLOGG, CLEAR MEDIA NETWORKS COO GARY SPURGEON, former SONY RED’s ASHLEY GOWDER, KZND/ANCHORAGE PD ERIC PRICE, and KOSI/DENVER’s DAVID JACOBSON..

Celebrating Birthdays on SUNDAY (4/30), LAWMAN PROMOTION Pres./CEO GREG LAWLEY, SAMARI ENTERTAINMENT's STEVE AMARI, WLUS/OXFORD, NC Sr. VP/GM JERRY BROWN, KLTD/TEMPLE, TX PD JAMIE GARRETT, NUCORP ENTERTAINMENT’s CHUCK RHODES, SALEM/PHILADELPHIA Chief Engineer RENE TETRO, SOUND COMMUNICATIONS/OLEAN, NY Market Mgr. J.T. DANIELS, REACH LOCAL’s ALY PRESSER, MIDWEST COMMUNICATIONS/DULUTH OM JOHN ST. JOHN, former WUBT/BIRMINGHAM PD PHILLIP DAVID MARCH, WRMR/WILMINGTON NC’s RANDY SLACK, WKDF/NASHVILLE’s TONI MARIE, WJBC-A/BLOOMINGTON-NORMAL, IL’s SCOTT MILLER, WBCN PD and WKQC/CHARLOTTE APD/MD BRANDON CHASE, and WNDV/SOUTH BEND’s KARLI KIMBROUGH.

Happy Birthday wishes on MONDAY (5/1), to WARNER RECORDS SVP/Revenue & Commercial Accounts MIKE SHERWOOD, former ARISTA NASHVILLE’s CHRIS SCHULER, RCA RECORDS VP/Hot AC Promotion PAM KAYE, PRIMARY WAVE ENTERTAINMENT’s KEN LANE, WLLD/TAMPA APD/MD CHRISTINE “BREWSTAAA” PETERS, KOZZ/RENO’s JON BALLARD, WFXC/RALEIGH APD/MD JODI BERRY, consultant ROGER BRACE, KODS-KZTQ/RENO PD MIKE BUSHEY, FAST CONSULTING’s FAST EDDIE COYLE, consultant TONY GRAY, KZZU/SPOKANE’s KEN HOPKINS, WYM MEDIA MANAGEMENT's LIZ LAUD, WEIB/SPRINGFIELD, MA PD VIN LEWIS, AUDACY/SEATTLE Chief Engineer TOM MCGINLEY, WHOG/DAYTONA PD FRANK SCOTT, STEELE IMAGING's DAVE STEELE, WXMG/COLUMBUS PD WARREN STEVENS, KQDI/GREAT FALLS' TAMMIE TOREN, WNBP-A/BOSTON Co-Owner PETE FALCONI, former KSWD/LOS ANGELES’ GINA GRAD, WKQX/CHICAGO’s NICCI NUNEZ, WXTB/TAMPA PD AJ MALONE, KUZZ/BAKERSFIELD’s GEOFF EMERY, and to THE AMANDA SEALES SHOW’s MARC “NAILZ” DIXON.

