Christina Hendricks Is 48 (Photo: Kathy Hutchins / Shutterstock.com)

ALL ACCESS Happy Birthday wishes on WEDNESDAY (5/3), to RCA Head Of Promotion KEITH ROTHSCHILD, BONNEVILLE/SAN FRANCISCO SVP/Market Mgr. VAL MAKI, BEASLEY MEDIA VP/National Content and DETROIT Dir./Programming SCOTT JAMESON, former WLUM/MILWAUKEE’s BRIAN KRAMP, former ROBBINS ENTERTAINMENT VP/Promotion FRANK MURRAY, KTAOS SOLAR CENTER GM/Talent Buyer DAVE DARUS, WWYN/JACKSON, TN PD SHANE CONNOR, KLOU/ST. LOUIS GSM DOC HOLLIDAY, WCCO/MINNEAPOLIS GSM JEFF LITT, WESTWOOD ONE's MARY MCCARTHY, AFTERLIFE's SHAUN VALENTINE, retired LOCAL MEDIA SAN DIEGO GSM STEVE VIRISSIMO, KBUL/RENO APD J.J. CHRISTY, KGLK/HOUSTON's JENNIFER TYLER, RADIOTRAFFIC.COM's DAVE SCOTT, former WDSY/PITTSBURGH’s STONEY RICHARDS, and to BINNIE MEDIA Dir./Programming & Operations/News-Talk-Sports Brands DAVE ANDREESEN.

Celebrating Birthdays on THURSDAY (5/4), industry vet DAVE “THE DUKE” SHOLIN, KQBT/HOUSTON PD and iHEARTMEDIA Hip Hop N R&B Brand Coordinator MICHAEL SAUNDERS, POLLACK MEDIA VP/Operations TARA FORTUNATO, BIG MACHINE's RICK BARKER, WXPN/PHILADELPHIA's KRISTEN KURTIS, KREATIVE VOICEWORKS’ BILL SHAKESPEARE, PREMIERE NETWORKS' VP BILL CAHILL, WFNQ/MANCHESTER, NH GM PAUL KELLEY, former KDRB/DES MOINES OM/PD JOHN MCKEIGHAN, KKPL/FORT COLLINS PD BIG ROB, RADIO MANKATO & SUBARCTIC MEDIA/MANKATO OM RAY MICHAELS, eMIX SOUNDS' EDDIE MIX, JOHN STEVENS COMMUNICATIONS' JOHN STEVENS, WEDG/BUFFALO's SHREDD, KDWB/MINNEAPOLIS APD/MD ZACH DILLON, retired SAGA/MILWAUKEE VP ANNMARIE TOPEL, WEZI/JAACKSONVILLE’s ALI MAC, WRTB/ROCKFORD PD STEVE SUMMERS, WDAE/TAMPA PD JOHN MAMOLA, KCYE/LAS VEGAS PD SHAWN STEVENS, KQTC/SAN ANGELO PD RAFFY CONTIGO, WSBT-WZOC/SOUTH BEND, IN PD SHELLI HARMON, and WPRO-WWKX/PROVIDENCE APD NICK GUILIANO.

