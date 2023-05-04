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Happy Birthday
May 4, 2023 at 6:55 AM (PT)What do you think? Add your comment below.
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ALL ACCESS Happy Birthday wishes on THURSDAY (5/4), to industry vet DAVE “THE DUKE” SHOLIN, KQBT/HOUSTON PD and iHEARTMEDIA Hip Hop N R&B Brand Coordinator MICHAEL SAUNDERS, POLLACK MEDIA VP/Operations TARA FORTUNATO, BIG MACHINE's RICK BARKER, WXPN/PHILADELPHIA's KRISTEN KURTIS, KREATIVE VOICEWORKS’ BILL SHAKESPEARE, PREMIERE NETWORKS' VP BILL CAHILL, WFNQ/MANCHESTER, NH GM PAUL KELLEY, former KDRB/DES MOINES OM/PD JOHN MCKEIGHAN, KKPL-KMAX/FORT COLLINS PD BIG ROB, RADIO MANKATO & SUBARCTIC MEDIA/MANKATO OM RAY MICHAELS, eMIX SOUNDS' EDDIE MIX, JOHN STEVENS COMMUNICATIONS' JOHN STEVENS, WGRF/BUFFALO's SHREDD, KDWB/MINNEAPOLIS APD/MD ZACH DILLON, retired SAGA/MILWAUKEE VP ANNMARIE TOPEL, WEZI/JAACKSONVILLE’s ALI MAC, WRTB/ROCKFORD PD STEVE SUMMERS, WDAE/TAMPA PD JOHN MAMOLA, KCYE/LAS VEGAS PD SHAWN STEVENS, KQTC/SAN ANGELO PD RAFFY CONTIGO, WSBT-WZOC/SOUTH BEND, IN PD SHELLI HARMON, and to WPRO-WWKX/PROVIDENCE APD NICK GUILIANO.
Celebrating Birthdays on FRIDAY (5/5), HUBBARD SVP/Programming GREG STRASSELL, DEF JAM SVP/Urban NATINA NAMINE, former COLUMBIA SVP/Adult PETE COSENZA, TOWNSQUARE MEDIA/FORT COLLINS, CO Market Pres. WHEELER MORRIS, EASON ENTERTAINMENT’s ANN EASON-LUMBY, iHEARTMEDIA Division EVP/Programming and WKQI/DETROIT PD TONY TRAVATTO, WAQX/SYRACUSE PD & Digital Content Mgr. JOE DETOMASO, WEDG & WHTT/BUFFALO PD JOE SIRAGUSA, WAQX/SYRACUSE PD JOE D, ADVANCED MEDIA PARTNERS/PEORIA, IL OM SCOTT HECATHORN, WIP-A/PHILADELPHIA Chief Eng. DWAYNE BOLT, SALEM/DALLAS Prod. Dir. BOB BELT, WLIF/BALTIMORE PD GREG CARPENTER, former WMOV/NORFOLK’s DANNY MEYERS, talk host RICK MINYARD, BACKSTAGE OL.COM’s DAVE MORALES, ADELANTO/EASTERN WASHINGTON OM ROBBIE RAMIREZ, WESTWOOD ONE’s TONY SCOTT, ONE REEL/BUMBERSHOOT Dir./Public Relations JOHN KOHL, URBAN ONE Sr. Dir./Digital Content DARNELLA DUNHAM, iHEARTMEDIA/PHILADELPHIA Digital PD MATT MICHAELS, and KKLZ/LAS VEGAS’ CARLA REA.