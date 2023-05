Adele Is 35 (Photo: Fred Duval / Shutterstock.com)

Happy Birthday wishes on FRIDAY (5/5), to HUBBARD SVP/Programming GREG STRASSELL, DEF JAM SVP/Urban NATINA NAMINE, former COLUMBIA SVP/Adult PETE COSENZA, TOWNSQUARE MEDIA/FORT COLLINS, CO Market Pres. WHEELER MORRIS, EASON ENTERTAINMENT’s ANN EASON-LUMBY, iHEARTMEDIA Division EVP/Programming and WKQI/DETROIT PD TONY TRAVATTO, WAQX/SYRACUSE PD & Digital Content Mgr. JOE DETOMASO, WEDG & WHTT/BUFFALO PD JOE SIRAGUSA, WAQX/SYRACUSE PD JOE D, ADVANCED MEDIA PARTNERS/PEORIA, IL OM SCOTT HECATHORN, WIP-A/PHILADELPHIA Chief Eng. DWAYNE BOLT, SALEM/DALLAS Prod. Dir. BOB BELT, WLIF/BALTIMORE PD GREG CARPENTER, former WMOV/NORFOLK’s DANNY MEYERS, talk host RICK MINYARD, BACKSTAGE OL.COM’s DAVE MORALES, ADELANTO/EASTERN WASHINGTON OM ROBBIE RAMIREZ, WESTWOOD ONE’s TONY SCOTT, ONE REEL/BUMBERSHOOT Dir./Public Relations JOHN KOHL, URBAN ONE Sr. Dir./Digital Content DARNELLA DUNHAM, iHEARTMEDIA/PHILADELPHIA Digital PD MATT MICHAELS, and to KKLZ/LAS VEGAS’ CARLA REA.

Doing the Birthday boogie on SATURDAY (5/6), GOLD'N RETRIEVER ENTERTAINMENT’s JOE RICCITELLI, HUBBARD/SEATTLE OM and KNUC/SEATTLE Brand/Dir. Content SCOTT MAHALICK, WQHT/NEW YORK's NESSA, iHEARTMEDIA/AUSTIN & SAN ANTONIO SVPP JASON MCCOLLIM, WBTF/LEXINGTON PD JAY ALEXANDER, COMEDY WORLD’s DAVID BRANDOLINO, SVP/Talk Programming, KOA-A & KDFD/DENVER PD GREG FOSTER, retired BBR MUSIC GROUP’s RENEE LEYMON, consultant BOB MITCHELL, WLAB/FT. WAYNE’s JOHN O, KYMV/SALT LAKE CITY's ASHLEE REID, MATT WILLIAMS VOICE OVER Pres. MATT WILLIAMS, HAVENS MEDIA's GARY HAVENS, ABRAMSON ENTERTAINMENT’s MICHAEL ABRAMSON, KLOG/KELSO, WA’s SCOTT LANDER, DESERT VALLEY MEDIA GROUP/PHOENIX OM MIKE GALLAGHER, KAPCO’s BRANDON ROWE, WCDA/LEXINGTON, KY APD JIMMY PHILLIPS, WFLY-WINU/ALBANY PD ALLY REID, MACDONALD GARBER/TRAVERSE CITY-PETOSKEY, MI OM DIANE SHANNON HANSELL, and WODE/ALLENTOWN, PA PD SAL PALAZZOLO.

Celebrating Birthdays on SUNDAY (5/7), KXT/DALLAS PD AMY MILLER, DAVE RAMSEY's KELLY DANIEL, former WPRO-A/PROVIDENCE PD TONY MASCARO, former KLUC/LAS VEGAS' LAUREN BERNARD, DEES ENTERTAINMENT SVP/Programming JOE KIELEY, THE NEW BROADCAST PARTNERS' MIKE BETTELLI, WRKQ/MADISONVILLE, TN Pres. MIKE BEVERLY, WLVP-A/PORTLAND, ME PD SEAN BAKER, LIVE NATION’s JOE FLEISCHER, SUPERFISCH/FISCHER BROADCAST SERVICES Pres. SCOTT FISCHER, KXKT-KTWI/OMAHA PD ERIK JOHNSON, CORSTARR and GOTRADIO’s VAL STARR, former WFAN/NEW YORK’s JOCELYN TAUB, voiceover talent PATRICK LAGREID, WHEL/FORT MYERS APD/MD ANTHONY “ROACH” PROFFITT, KSTP/MINNEAPOLIS’ STACI MATTHEWS, WHTS/GRAND RAPIDS’ JACKIE GREEN, KHTH/SANTA ROSA APD ELOY CAMACHO.

Happy Birthday wishes on MONDAY (5/8), to HOLLYWOOD RECORDS VP/Rock & Alternative BUDDY DEAL, iHEARTMEDIA/ST. LOUIS Region SVP Programming and KKDM/DES MOINES PD JEFF CAGE, iHEARTMEDIA/KENTUCKY-INDIANA Dir./Country Programming ASHLEY WILSON, NRG MEDIA/CEDAR RAPIDS-WATERLOO, IA Market Mgr. ALLYSON HILLMAN, former iHEARTMEDIA/INDIANAPOLIS SVPP DAVE HILL, HAMILTON COMMUNICATIONS Pres./CEO BOB HAMILTON, KEY NETWORKS Pres./COO JIM HIGGINS, WCBS/NEW YORK's and SIRIUSXM's “BROADWAY” BILL LEE, WESTWOOD ONE’s JOHN TROUT, NASHVILLE RADIO SYNDICATIONS' Pres. MICHELLE JASKO, former WNBM/NEW YORK’s SHARON “LA LOCA” MONTERO, KSEQ/FRESNO’s DJ KAY RICH, and to ALPHA MEDIA/COLUMBIA, SC Dir./Pop & Rock BRENDAN CROGHAN.

