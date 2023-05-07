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Andy Grammer Announces New Album; Summer Tour Dates
by Tom Cunningham
May 8, 2023 at 1:20 AM (PT)What do you think? Add your comment below.
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Superstar ANDY GRAMMER is set to release his fifth album, BEHIND MY SMILE, on 6/23 through S-CURVE HOLLYWOOD RECORDS. The new single “Love Is The New Money,” dropped last week and regarding the song GRAMMER said, "The world needs more love. I need more love. I want to give more love. This song is a reminder to myself of who I want to be." Watch the video here.
GRAMMER’s U.S. tour dates resume in early JULY:
JULY 9 – HAMPTON, GA/ATLANTA MOTOR SPEEDWAY
JULY 11 – ASHEVILLE,NC/SALVAGE STATION
JULY 12 – DURHAM, NC/THE CAROLINA THEATRE OF DURHAM
JULY 14 – WATERLOO, NY/DEL LAGO RESORT & CASINO
JULY 15 – BUFFALO, NY/COBBLESTONE LIVE MUSIC & ARTS FESTIVAL
JULY 16 – LOWELL, MA/LOWELL SUMMER MUSIC SERIES
JULY 18 – MORRISTOWN, NJ/MAYO PERFORMING ARTS CENTER
JULY 19 – VIRGINIA BEACH, VA/OCEANFRONT CONCERT SERIES AT 17TH STREET STAGE
JULY 21 – INDIANAPOLIS, IN/ROCK THE RUINS AT HOLLIDAY PARK
JULY 22 – LANCASTER, OH/LANCASTER FESTIVAL
JULY 23 – GRAND RAPIDS, MI/*Venue To Be Announced
JULY 25 – ST. LOUIS, MO/THE PAGEANT
JULY 27 – TULSA, OK/OSAGE CASINO
JULY 28 – DECATUR, IL/THE DEVON LAKESHORE AMPHITHEATER
JULY 29 – PLYMOUTH, MN/LIVE AT THE HILDE CONCERT SERIES
JULY 30 – OMAHA, NE/THE ADMIRAL
AUGUST 1 – DENVER, CO/DENVER BOTANIC GARDENS
AUGUST 3 – SALT LAKE CITY, UT/ *Venue To Be Announced