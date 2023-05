Sabrina Carpenter Is 24 (Photo: Ron Adar / Shutterstock.com)

ALL ACCESS Happy Birthday wishes on THURSDAY (5/11), to former UMG-NASHVILLE EVP/Promotion ROYCE RISSER, media consultant PAT PAXTON, THE SPIN DOCTOR Pres./GM JIM ELLIOTT, former KJHM/DENVER’s KENDALL B, KEGL/DALLAS PD CHRIS RYAN, SHADOW/SAN FRANCISCO OM JOHN ATKINSON, WALR/ATLANTA PD TERRI AVERY, REELWORLD's CHRIS CLINE, KHJZ/HONOLULU Imaging Director JAMES COLES, KQIE/RIVERSIDE-KOCP/OXNARD-VENTURA’s ALYNETTE, AIRTALENTS.COM's CHRIS KELLOGG, NEWCAP CORP's HOWARD KROEGER, MAVERICK/EAU CLAIRE News Dir. DAN LEA, TOWNSQUARE MEDIA/MONMOUTH-OCEAN VP/Dir. National Network Sales SHARI LYNCH, WXRX/ROCKFORD PD JIM STONE, WQBK/ALBANY’s TERRY O'DONNELL, CUMULUS/BIRMINGHAM VP/Market Mgr. DAVID WALLS, KSLX/PHOENIX’s KAREN DALESSANDRO, KNCI/SACRAMENTO’s PACEY WILLIAMS, KSXY/SANTA ROSA PD DRAY LOPEZ and to BIG MACHINE LABEL GROUP’s LEAH FISCHER.

Celebrating Birthdays on FRIDAY (5/12), AUDACY/PITTSBURGH VP/Programming and WBZZ PD MARK ANDERSON, TBD RECORDS/RED LIGHT MANAGEMENT's PHIL COSTELLO, WQYK/JACKSONVILLE PD JOHN SCOTT, KFPW/FT. SMITH's GERI RICHARDS, KSEV/HOUSTON’s SAM MALONE, COUNTRY RADIO HALL OF FAMER DR. DON CARPENTER, former CONCORD Sr. Dir./Alternative Promotion NAN FISHER, KROQ Imaging Dir. and KNOU/LOS ANGELES Operations/Creative Dir. JAKE KAPLAN, WSLC/ROANOKE GM/MD/mornings BRETT SHARP, WWDK & WQTX/LANSING PD CHRIS TYLER, KYXY/SAN DIEGO’s SAM BASS, SBS CUSTOM CHANNELS’ JOHN MICHAEL, NEILSEN’s MIKE SETLOCK, KKBB/BAKERSFIELD PD DANNY PALACIOS, BREAKINGNEWSFLORIDA.COM’s MARC JASON, KBLX/SAN FRANCISCO’s ARMAND CARR, and KHTI/RIVERSIDE’s SANTIAGO ROMERO.

« see more Net News