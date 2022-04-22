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Strategic Solutions Research Presents Nielsen Audio April '23 PPM Ratings Today
by Charese Frugé
May 17, 2023 at 6:51 AM (PT)What do you think? Add your comment below.
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NIELSEN AUDIO APRIL'23 PPM Ratings for CHARLOTTE-GASTONIA-ROCK HILL, CINCINNATI, CLEVELAND, COLUMBUS,OH, KANSAS CITY, LAS VEGAS, ORLANDO, PITTSBURGH, PA, PORTLAND, OR, SACRAMENTO, SALT LAKE CITY-OGDEN, PROVO, and SAN ANTONIO out TODAY. Find ratings for subscribing stations in the ALLACCESS.COM NIELSEN AUDIO section after 2p (PT).
Coming THURSDAY 5/18, APRIL '23 PPM Ratings for AUSTIN, GREENSBORO-WINSTON SALEM-HIGH POINT, HARTFORD-NEW BRITAIN-MIDDLETOWN, INDIANAPOLIS, JACKSONVILLE, MEMPHIS, MILWAUKEE-RACINE, NASHVILLE, NORFOLK-VIRGINIA BEACH, NEWPORT NEWS, PROVIDENCE-WARWICK-PAWTUCKET, RALEIGH-DURHAM, and WEST PALM BEACH-BOCA RATON.