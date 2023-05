Derek Hough Is 38 (Photo: DFree / Shutterstock.com)

ALL ACCESS Happy Birthday wishes on WEDNESDAY (5/17), to COX MEDIA/JACKSONVILLE Ops Dir. JULES RILEY, SIRIUSXM HITS 1’s TONY FLY, VCMG LIVE CEO/Pres VICTOR CANALES, EMF’s ALEXA SMITH, former DIAL GLOBAL's CHRIS RUH, KODM/MIDLAND PD SPENCER BENNETT, WOMX/ORLANDO’s JAY EDWARDS, KCRW/SANTA MONICA Prod. Dir. SCOTT FRITZ, ROBERTFEDER.COM’s ROBERT FEDER, KFKF/KANSAS CITY's DAN HOLIDAY, KELO/SIOUX FALLS, SD Brand Mgr. ROB POULIN, consultant DAN O’DAY, Q-PRIME/NASHVILLE’s JOHN PEETS, WQLQ PD and WNSN/SOUTH BEND, IN APD KRISTEN HAVENS, RADIO ONE/BALTIMORE OM VERNON KELSON, former WSTR/ATLANTA’s ROB HAMILTON, AUDACY Country personality and WOGL/PHILADELPHIA’s SEAN “COOP” TABLER, and to THE MVP GAME’s JUSTIN ROMAN.

Celebrating Birthdays on THURSDAY (5/18), COX MEDIA Regional VP/Radio ROB BABIN, MERUELO MEDIA/LOS ANGELES Dir./Programming EMMANUEL “E-MAN” COQUIA, RCA SVP/Marketing and SIX COURSE INC. CEO ARCHIE DAVIS, TRISHA YEARWOOD INC.’s MANDY MCCORMACK, retired iHEARTMEDIA Digital Audio Group COO DARREN DAVIS, LANDIS DISRUPTIVE MEDIA’s MARK LANDIS, former WEBE/BRIDGEPORT, CT's MIKE MCGOWAN, LAWMAN PROMOTIONS’ DESIREE ORNELAS, WLVG-WRCN/NASSAU-SUFFOLK PD CHARLIE LOMBARDO, former WMGQ/MONMOUTH-OCEAN OM JEFF RAFTER, BCD WORLDWIDE's SCOTT CLIFTON, U-ND PRODUCTIONS Pres. JAY FENN, WCYO/LEXINGTON's MATT JAEGER, CIBK-CJAY/CALGARY OM CHAD MARTIN, NAB’s JOHN WHARTON, KSEQ/FRESNO APD DANNY SALAS, SIRIUSXM’s KAREN ROCCO, INTENSE FREQUENCY PRODUCTION Co-founder CARL HARRIS, SLACKER RADIO’s JESS WRIGHT, ONE PUTT/FRESNO GM JOSH RILEY, CUMULUS/WILMINGTON, DE VP/Market Mgr. ERIC MCCART, CUMULUS/MONTGOMERY VP/Market Mgr. MARVIN KOPMAN, KTRX/ARDMORE, OK PD CHRIS STEVENS, and former WQNU/LOUISVILLE APD KRISTIN MONICA.

