ALL ACCESS Happy Birthday wishes on WEDNESDAY (5/24), to BBR MUSIC GROUP SVP/Promotion CARSON JAMES, THE DANA CORTEZ SHOW’s DANA CORTEZ, KOST/LOS ANGELES PD MICHAEL LA CROSSE, KQMT/DENVER and WZBA/ROCHESTER Reg. Brand Mgr. DAN HARDEE, former KHTN-KUBB/MODESTO-MERCED OM/PD RENE ROBERTS, KSTN/STOCKTON's JOHNNY MILFORD, CFUL-CIQX/CALGARY OM MURRAY BROOKSHAW, BAGELS AND BROADWAY host VALERIE SMALDONE, consultant BERRY JAMES, JJ DULING INTERNATIONAL’s JJ DULING, KGO-KNBR-KTCT/SAN FRANCISCO PD KEVIN GRAHAM, WEST VIRGINIA RADIO/CHARLESTON OM RICK JOHNSON, GENESIS COMMUNICATIONS VP/Programming TOM PALEVEDA, WMPS/MEMPHIS VP/GM LONNIE TREADAWAY, WOZZ/APPLETON, WI's JENN TAYLOR, KALL/SALT LAKE CITY PD BILL RILEY, consultant FRANK ABSHER, former WEBG/CHICAGO APD EMILY BERMANN, WRAL/RALEIGH’s DOUG MILLER, CUMULUS/COLUMBIA, SC VP/Market Mgr. RICK PRUSATOR, and to KBAY-KKDV/SAN JOSE APD ISAAC “BROOKS” WENZEL.

Celebrating Birthdays on THURSDAY (5/25), AUDACY SVP/Programming and Music Initiatives MICHAEL MARTIN, KYGO/DENVER’s MICHAEL BUHRMAN, iHEARTMEDIA/AUGUSTA, GA SVP/Programming TIM “MINNESOTA FATTZ” SNELL, TOWNSQUARE/NORTHWEST SVP KEVIN GODWIN, GET PROMO's GLENN AURE, TRAVIS TELEVISION/NASHVILLE's MELISSA CARR, KPLZ/SEATTLE PD LISA ADAMS, KNHC/SEATTLE PD JON MCDANIEL, LOYAL EARS Pres. JIMMY RISK, ELEKTRA ENTERTAINMENT’s RIC AUSTIN, KMJK/KANSAS CITY PD JEROLD JACKSON, WHOG/DAYTONA APD/MD GARY MEADE, former KZIA/CEDAR RAPIDS PD GREG RUNYON, KWXD/PITTSBURG, KS' STEVE SCOTT, WMEX/PORTSMOUTH-DOVER's WALT PINTO, KSD/ST. LOUIS’ DUSTY, CUMULUS/FRESNO VP/Market Mgr. PATTY HIXSON, RAB’s GEORGIA BEASLEY, and to WUBE/CINCINNATI’s ANNA MARIE.

