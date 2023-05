Idina Menzel Is 52 (Photo: Quinn Jeffrey / Shutterstock.com)

ALL ACCESS Happy Birthday wishes on TUESDAY (5/30), to HUBBARD/ST. LOUIS VP/Market Mgr. JOHN KIJOWSKI, former KLTH-KKRZ/PORTLAND’s CARSON, promotion vet DAVE REYNOLDS, WXKS/BOSTON’s ROMEO, AUDACY Reg. Brand Mgr. and WUSY/CHATTANOOGA PD JUSTIN COLE, KUUB/RENO's RICK CARTER, WMMM/MADISON's VINCE CANNOVA, FULL TILT REMIX Exec. Prod./PD TJ HESS, RON RIVLIN MEDIA’s RON RIVLIN, MEDIA VOICE PRO's ERIC SMITH, KASE/AUSTIN’s GERRY HARMON, KVOO/TULSA PD DENA FLETCHER, KLPX/TUCSON’s FRANK BRINSLEY, WNKI/ELMIRA's JUSTIN WRIGHT, former KHEY/EL PASO MD MARTY AUSTIN, WZNS/FORT WALTON BEACH PD HAYDEN GREEN, KFMA/TUCSON OM/PD LARRY MAC, WHHZ/GAINESVILLE’s ASHLEY O, WWMX/BALTIMORE MD NECI WILLIAMS, and to SHEROES RADIO host CARMEL HOLT.

Celebrating Birthdays on WEDNESDAY (5/31), CAPITOL President/Promotion & EVP/CAPITOL MUSIC GREG MARELLA, THE ROSS BRITTAIN REPORTS’ ROSS BRITTAIN, AUDACY RVP/Alternative JOHN ALLERS, WHUZ-WUUZ/MEADVILLE-FRANKLIN, PA PD RICH ANTON, WTFM/JOHNSON CITY-KINGSPORT, TN PD MARK BAKER, BAHAKEL/CHATTANOOGA VP/GM BERNIE BARKER, WAKW/CINCINNATI PD JEFF EVANS, KFIS/PORTLAND PD CHRIS KELLY, WLFW/EVANSVILLE’s TOMMY MASON, KAHL/SAN ANTONIO’s SONNY MELENDREZ, WMGB/MACON's DEREK WRIGHT, WORKDAY’s DEAN KATTARI, WTCB/COLUMBIA, SC and WESTWOOD ONE’s BLAKE POWERS, retired programmer MIKE TAYLOR, MUSIC CHOICE Dir./Video Programming JANIS UNTERWEISER, WDVD/DETROIT’s DAVE FULLER, former KFMB/SAN DIEGO’s MIKEY ESPARZA, and former WQDR/RALEIGH APD/MD HEATHER DAVIS.





