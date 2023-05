Clint Eastwood Is 93 (Photo: Tinseltown / Shutterstock.com)

ALL ACCESS Happy Birthday wishes on WEDNESDAY (5/31), to CAPITOL President/Promotion & EVP/CAPITOL MUSIC GREG MARELLA, THE ROSS BRITTAIN REPORTS’ ROSS BRITTAIN, AUDACY RVP/Alternative JOHN ALLERS, WHUZ-WUUZ/MEADVILLE-FRANKLIN, PA PD RICH ANTON, WTFM/JOHNSON CITY-KINGSPORT, TN PD MARK BAKER, BAHAKEL/CHATTANOOGA VP/GM BERNIE BARKER, WAKW/CINCINNATI PD JEFF EVANS, KFIS/PORTLAND PD CHRIS KELLY, WLFW/EVANSVILLE’s TOMMY MASON, KAHL/SAN ANTONIO’s SONNY MELENDREZ, WMGB/MACON's DEREK WRIGHT, WORKDAY’s DEAN KATTARI, WTCB/COLUMBIA, SC and WESTWOOD ONE’s BLAKE POWERS, retired programmer MIKE TAYLOR, MUSIC CHOICE Dir./Video Programming JANIS UNTERWEISER, WDVD/DETROIT’s DAVE FULLER, former KFMB/SAN DIEGO’s MIKEY ESPARZA, and to former WQDR/RALEIGH APD/MD HEATHER DAVIS.

Celebrating Birthdays on THURSDAY (6/1), ATLANTIC Dir./Rhythmic & National Dir. Mixshow RANDY “DJ RAIZE” REYES, MOXY ENTERTAINMENT CEO VALERIE DELONG, WLTW/NEW YORK's PAUL “CUBBY” BRYANT, PHOTO FINISH COO/Partner MIKE MARQUIS, artist JOHNNY COPPOLA, retired KKGO/LOS ANGELES' PAUL FREEMAN, KBOS/FRESNO's CK, AP Chief Engineer PHIL AVNER, BROADCAST ELECTRONICS' ELLIS TERRY, WDOD/CHATTANOOGA’s JASON WALKER, KCBS/LOS ANGELES Brand Mgr. RALPH STEWART, THE COLLECTIVE's AMANDA MOORE-HARRIS, former ALPHA MEDIA/FREDERICKSBURGH, VA Content Dir. BILL WEST, KATS/YAKIMA Brand Mgr. BRIAN HENDERSON, WTTS/INDIANAPOLIS GM BRAD HOLTZ, WPLW/RALEIGH’s MATT MURPHY, KOKE/AUSTIN PD ERIC RAINES, and WKLH/MILWAUKEE APD MANDY SCOTT.

« back to Net News