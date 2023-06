Amy Schumer Is 42 (Photo: Tinseltown / Shutterstock.com)

ALL ACCESS Happy Birthday wishes on THURSDAY (6/1), to ATLANTIC Dir./Rhythmic & National Dir. Mixshow RANDY “DJ RAIZE” REYES, MOXY ENTERTAINMENT CEO VALERIE DELONG, WLTW/NEW YORK'S PAUL “CUBBY” BRYANT, PHOTO FINISH COO/Partner MIKE MARQUIS, artist JOHNNY COPPOLA, retired KKGO/LOS ANGELES' PAUL FREEMAN, KBOS/FRESNO's CK, AP Chief Engineer PHIL AVNER, BROADCAST ELECTRONICS' ELLIS TERRY, WDOD/CHATTANOOGA’s JASON WALKER, KCBS/LOS ANGELES Brand Mgr. RALPH STEWART, THE COLLECTIVE's AMANDA MOORE-HARRIS, former ALPHA MEDIA/FREDERICKSBURGH, VA Content Dir. BILL WEST, KATS/YAKIMA Brand Mgr. BRIAN HENDERSON, WTTS/INDIANAPOLI GM BRAD HOLTZ, WPLW/RALEIGH’s MATT MURPHY, KOKE/AUSTIN PD ERIC RAINES, and to WKLH/MILWAUKEE APD MANDY SCOTT.

Celebrating Birthdays on FRIDAY (6/2), J BOULOS MUSIC’s JOHN BOULOS, POINT BROADCASTING COO BRIAN DAVIS, MUSIC CHOICE Manager/Programming MIKE POPADINES, WLRW/CHAMPAIGN's SARAH ADDISON, KBKW-KJET-KSWW/SEATTLE Promotion Dir. KIM FISCHER, WWQQ/WILMINGTON, NC PD/MD RON GRAY, KYKS/TYLER-LONGVIEW’s MORGAN MASON, WQVR/HUNTSVILLE PD BRUCE REYNOLDS, former WDRQ/DETROIT’s ROXANNE STEELE, WMGQ/NEW BRUNSWICK, NJ PD DEBBIE MAZELLA, KKBF/PORTLAND, OR Content Dir. DYLAN SALISBURY, air personality and recording artist JACKIE HOLLYWOOD, REVIVER RECORDS’ KELLIE LONGWORTH, KILO-KRXP/COLORADO SPRINGS Prod. Dir. ANDY CROWL, and KWYD/BOISE PD ISAIAH TWITTY.

