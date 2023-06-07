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Happy Birthday
June 7, 2023 at 5:46 PM (PT)What do you think? Add your comment below.
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ALL ACCESS Happy Birthday wishes on THURSDAY (6/8), to AUDACY EVP/COO SUSAN LARKIN, former AUDACY/MINNEAPOLIS SVP/Market Manager SHANNON KNOEPKE, WKML/FAYETTEVILLE's DON CHASE, former WNBM/NEW YORK's MARC CLARKE, CURTINRISES ENTERTAINMENT's LAURA CURTIN, former VOA OM ED GURSKY, KSFI-KRSP/SALT LAKE CITY PD KELLY HAMMER, former MEDIABASE's VICTORIA MAUS, SPALDING MANAGEMENT's DENISE NICHOLS, ARDOR RECORDS Pres./CEO ROBERT SANDOVAL, COX MEDIA GROUP/MIAMI’s RANDY CABLE, WMBX/WEST PALM BEACH PD DON WILLIAMS, AUDACY/LOS ANGELES’ KRYSTAL BEE, WDRV/CHICAGO’s BRIAN SHERMAN, WEKS/ZEBULON, GA’s CADILLAC JACK, SYNCHRONICITY SVP/Partner Relations ROGER SCHNUR, producer/mixer DJ MIKE D, and to CUMULUS/INDIANAPOLIS VP/Market Mgr. CHUCK FREDRICK.
Celebrating Birthdays on FRIDAY (6/9), ALL ACCESS President JOEL DENVER, consultant ROB WAGMAN, record promotion vet DAVE BOUCHARD, AUDACY/CHICAGO SVP/Market Mgr. TIM POHLMAN, AUDACY/GREENVILLE, SC VP/GM STEVE SINICROPI, THE ARTIST COOPERATIVE’s VP/Alternative & Triple A LISA CRISTIANO, KEY NETWORKS Chief Revenue Officer DENNIS GREEN, former WQNQ/ASHEVILLE, NC PD MARK ANDREWS, EGGHEAD MEDIA's DARREN EGGLESTON, RIVER HOUSE ARTISTS’ LANCE HOUSTON, SIRIUSXM's JAY BEAU JONES, CARACOL RADIOACTIVA/BOGOTA PD ALBERTO MARCHENA, CADENCE13’s JOHN MURPHY, SIRIUSXM's LEO G. PRYOR, LINK MEDIA/ATLANTA GM REID REKER, KOLA/SAN BERNADINO PD GARY SPRINGFIELD, AUDACY/LAS VEGAS Chief Engineer TRACY TEAGARDEN, XHRM/SAN DIEGO's XAVIER THE X-MAN, ACT2's HARRY TOWERS, KNDE/BRYAN-COLLEGE STATION's ADAM DRAKE, iHEARTMEDIA/ WEST PALM BEACH/TREASURE COAST SVPP and WKGR & WZZR-WCZR PD JASON CARR, AUDACY SVP/National Sales SAM ROGERS, THE JULIA SHOW’s JULIA LEPIDI, and iHEARTMEDIA/WASHINGTON D.C.-BALTIMORE RVP/Sales DANNY BORTNICK.