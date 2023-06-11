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Happy Birthday
June 11, 2023 at 6:05 PM (PT)What do you think? Add your comment below.
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ALL ACCESS Happy Birthday wishes on MONDAY (6/12), to LOCAL RADIO NETWORKS’ CARA CARRIVEAU, former KGLK/HOUSTON PD ED SCARBOROUGH, THE OEDIPUS PROJECT's OEDIPUS, promotion vet ELLEN CARVELLO, WIOD/MIAMI’s AL LEWIS, WFMB/SPRINGFIELD PD DAVE MARSH, KTFW/DALLAS PD/MD MARK PHILLIPS, PRIME MANAGEMENT’s JEFF SHAPIRO, CREATIVE VOICE & MEDIA’s TONIA KING, executive consultant MARICIA MAGANA, WPXY/ROCHESTER APD/MD CHRIS DEBBINS, CUMULUS/GREEN BAY VP/Market Mgr. MIKE THOMPSON, WUBL/ATLANTA APD ANGIE WARD, TOWNSQUARE/ALBANY Dir./Content and WGNA Brand Mgr. MATTY JEFF, AUDACY/MADISON’s MEGAN LEATHERBERRY, KURR/ST. GEORGE, UT PD BRANDON YOUNG, WDAF/KANSAS CITY’s CHRIS COMBS, iHEARTMEDIA/MINNEAPOLIS Market Promotion Dir. MATT TELL, WAR’s HEATHER PROPPER, KOIT/SAN FRANCISCO’s JOEY FORTMAN, and to WJBR/WILMINGTON, DE’s JUSTIN FRANIAK.
Celebrating Birthdays on TUESDAY (6/13), iHEARTMEDIA/ALTERNATIVE ROCK Brand Mgr. and KYSR/LOS ANGELES VP/Programming & PD LISA WORDEN, CUMULUS Chief Content Officer BRIAN PHILIPS, KYMT/LAS VEGAS’ AMANDA “ICE” HABROWSKI, former KXSN/SAN DIEGO’s AJ MACHADO, Sports Talk host TONY BRUNO, STREAMLINE PUBLISHING’s LOIS CHOOLJIAN, BROADCAST ARCHITECTURE’s FRANK CODY, former KVUU/COLORADO SPRINGS PD AJ CARLISLE, WAUK-WRRD/MILWAUKEE PD BILL JOHNSON, KXEL/WATERLOO OM DENNIS LOWE, WGCM/GULFPORT PD PAT MCGOWAN, former KKWV/SAN FRANCISCO’s DUSTI RHODES, WYGB/FRANKLIN, IN PD FRITZ MOSER, KTOZ/SPRINGFIELD APD LISA ROBBINS, WHNN/SAGINAW PD SCOTT STINE, WESTWOOD ONE’s DUSTY SCOTT, KINK/PORTLAND's JOHN GRAPPONE, MEDIA TRACKS’ SHEL LUSTIG, CONTROL ROOM PRODUCTIONS' ADAM WEST, KABC-A/LOS ANGELES’ LEEANN TWEEDEN, and KDGS/WICHITA’s ZEB CAMPBELL.