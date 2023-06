Chris Evans Is 42 (Photo: Ron Adar / Shutterstock.com)

ALL ACCESS Happy Birthday wishes on TUESDAY (6/13), to iHEARTMEDIA/ALTERNATIVE ROCK Brand Mgr. and KYSR/LOS ANGELES VP/Programming & PD LISA WORDEN, CUMULUS Chief Content Officer BRIAN PHILIPS, KYMT/LAS VEGAS’ AMANDA “ICE” HABROWSKI, former KXSN/SAN DIEGO’s AJ MACHADO, Sports Talk host TONY BRUNO, STREAMLINE PUBLISHING’s LOIS CHOOLJIAN, BROADCAST ARCHITECTURE’s FRANK CODY, former KVUU/COLORADO SPRINGS PD AJ CARLISLE, WAUK-WRRD/MILWAUKEE PD BILL JOHNSON, KXEL/WATERLOO OM DENNIS LOWE, WGCM/GULFPORT PD PAT MCGOWAN, former KKWV/SAN FRANCISCO’s DUSTI RHODES, WYGB/FRANKLIN, IN PD FRITZ MOSER, KTOZ/SPRINGFIELD APD LISA ROBBINS, WHNN/SAGINAW PD SCOTT STINE, WESTWOOD ONE’s DUSTY SCOTT, KINK/PORTLAND's JOHN GRAPPONE, MEDIA TRACKS’ SHEL LUSTIG, CONTROL ROOM PRODUCTIONS' ADAM WEST, KABC-A/LOS ANGELES’ LEEANN TWEEDEN, and to KDGS/WICHITA’s ZEB CAMPBELL.

Celebrating Birthdays on WEDNESDAY (6/14), TESHMEDIA’s ALICIA TYLER, former HOLLYWOOD HAMILTON’S WEEKEND TOP 30 COUNTDOWN’s MICHELE PARISI, STAR FARM NASHVILLE’s MATT CORBIN, KUT/AUSTIN Dir./Programming & Audience TERRY FOXX, AAUDIO VIDEO STUDIO's ROY CUNNINGHAM, KDES/PALM SPRINGS PD DANNY FOX, THE TENNESSEAN’s CRAIG HAVIGHURST, SOUTH CENTRAL Pres. CRAIG JACOBUS, LOTUS/BOISE OM DAN MCCOLLY, WCOS/COLUMBIA, SC's KELLY NASH, METRO NETWORKS/LAS VEGAS’ MICHAEL SPADONI, CUMULUSL/MONROE Chief Engineer JAMES STAMPER, KMVQ/SAN FRANCISCO's MARY DIAZ, CUMULUS MEDIA/DALLAS VP/Sales DAWN GIROCCO, SKYVIEW NETWORKS syndicated host BRYAN “B-DUB” WASHINGTON, KFGE//LINCOLN, NE APD KYLE MATTHEWS, SIGNATURE EVENTS’ JON QUIAMZON, STONEY CREEK RECORDS’ MARY FOREST FINDLAY, TEXAS RADIO HALL OF FAME Exec. Dir. DOUG HARRIS, and KRBZ/KANSAS CITY’s JORDIN SILVER.

