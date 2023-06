Lionel Richie Is 74 (Photo: Featureflash Photo Agency / Shutterstock.com)

ALL ACCESS Happy Birthday wishes on TUESDAY (6/20) to MNRK MUSIC GROUP VP/Promotion JEN SULLIVAN, former WZZK-WPYA/BIRMINGHAM PD LANCE TIDWELL, programming veteran RUSS ALLEN, WHYN/SPRINGFIELD, MA’s SUZANNE LEWIS, CUMULUS/GREEN BAY OM JIMMY CLARK, WRPN/RIPON, WI News Dir. LISA HALE, WJBO/BATON ROUGE PD MATT KENNEDY, retired KSAN/SAN FRANCISCO’s STEVEN SEAWEED, WAMO/PITTSBURGH Chief Engineer BOB SHARKEY, KOUT/RAPID CITY's DALLAS TURNER, WLTW/NEW YORK's VICTOR SOSA, KAGM/ALBUQUERQUE’s HECTOR MONGE, iHEARTMEDIA/DENVER SVP/Sales RYAN CLUNE, iHEARTMEDIA/VIRGINIA-CAROLINA Pres. DAVE CARWILE, BEASLEY/AUGUSTA, GA VP/Market Mgr. KENT DUNN, RED BOW and WHEELBARROW RECORDS Sr. Mgr./Marketing DEVIN DETORO, ADAMS/TALLAHASEE VP/GM JASON LAMP, and to EMBRACE THE CHANGE’s DAVE SCOTT.

Celebrating Birthdays on WEDNESDAY (6/21), WLLD/TAMPA PD ORLANDO DAVIS, QUARTZ HILL’s CLAY HENDERSON, WLVH-WSOK/SAVANNAH PD TERRENCE BIBB, EMPIRE’s LEAH BEKELE, WGNI-WKXS/WILMINGTON, NC PD ROBERT ELFMAN, WGAR/CLEVELAND's MICHAEL J. FOXX, SHEET HAPPENS Pres./CEO JEFF ANDREWS, SALEM/SAN DIEGO GM DAVE ARMSTRONG, GOSPEL MUSIC ASSOCIATION Sr. Dir./Marketing RICK BOWLES, OLE RECORDS’ GABRIEL BUITRAGO, KYXY/SAN DIEGO's JOE ROSATI, WYNA/MYRTLE BEACH PD CRAIG RUSS, SCHAEFFER VOICEOVERS’ DON SCHAEFFER, KMJQ/HOUSTON PD/MD JEFF HARRISON, KOOL/PHOENIX's DEE GARCIA, KDDB-KPOI/HONOLULU’s RELLA RIVERA, WGNE-WEJZ/JACKSONVILLE OM RANDY SAVAGE, YAVAPAI BROADCASTING GM MIKE PUETZ, former KRDI/TUCSON’s HILL BAILEY, former WYOY and WUSJ/JACKSON, MS PD NIKKI BROWN, and KELO/SIOUX FALLS, SD Brand Mgr. PAUL ANDRESEN.

