-
'NPR News Now,' 'Crime Junkie,' SiriusXM Podcast Network Again Top Triton Digital Podcast Rankers For May 2023
by Perry Michael Simon
June 15, 2023 at 7:56 AM (PT)What do you think? Add your comment below.
-
TRITON DIGITAL has released its MAY 2023 U.S. Podcast Ranker, measuring the top podcasts and top podcast sales networks for the month (among those participating in TRITON's services), and SIRIUSXM PODCAST NETWORK was once again number one among sales networks with 53.6 million average weekly downloads and 14.9 million average weekly users. New to the charts this month was AMERICAN PUBLIC MEDIA GROUP; WONDERY rose to second on both network rankers.
The rankers, with the caveat that like most rankers issued by measurement firms, the numbers do not include all shows and leave out those not participating in the companies' particular measurement system:
Top 20 networks by average weekly users:
1. SIRIUSXM PODCAST NETWORK
2. WONDERY
3. AUDACY PODCAST NETWORK
4. NPR
5. AUDIOBOOM
6. CUMULUS PODCAST NETWORK
7. NBCUNIVERSAL NEWS GROUP
8. THE ROOST PODCAST NETWORK
9. WARNERMEDIA
10. STUDIO 71
11. PARAMOUNT
12. AMERICAN PUBLIC MEDIA GROUP
13. ALL THINGS COMEDY
14. SALEM PODCAST NETWORK
15. CLOUD10
16. GUMBALL
17. BONNEVILLE INTERNATIONAL
18. CBC/RADIO-CANADA
19. SPOKENLAYER
20. PRISA RADIO
Top 20 networks by average weekly downloads:
1. SIRIUSXM PODCAST NETWORK
2. WONDERY
3. NPR
4. AUDACY PODCAST NETWORK
5. CUMULUS PODCAST NETWORK
6. AUDIOBOOM
7. NBCUNIVERSAL NEWS GROUP
8. WARNERMEDIA
9. PARAMOUNT
10. THE ROOST PODCAST NETWORK
11. SALEM PODCAST NETWORK
12. AMERICAN PUBLIC MEDIA GROUP
13. STUDIO 71
14. ALL THINGS COMEDY
15. CLOUD10
16. GUMBALL
17. BONNEVILLE INTERNATIONAL
18. FOCUS ON THE FAMILY
19. CBC/RADIO-CANADA
20. SPOKENLAYER
Top 20 podcasts by average weekly users:
1. CRIME JUNKIE
2. DATELINE NBC
3. UP FIRST
4. NPR NEWS NOW
5. MORBID: A TRUE CRIME PODCAST
6. THE BEN SHAPIRO SHOW
7. SMARTLESS
8. THE DAN BONGINO SHOW
9. MY FAVORITE MURDER
10. THIS PAST WEEKEND
11. CONAN O'BRIEN NEEDS A FRIEND
12. POD SAVE AMERICA
13. LAST PODCAST ON THE LEFT
14. 2 BEARS, 1 CAVE WITH TOM SEGURA & BERT KREISCHER
15. CNN 5 THINGS
16. COUNTERCLOCK
17. FRESH AIR
18. WAIT WAIT... DON'T TELL ME!
19. HIDDEN BRAIN
20. THE MATT WALSH SHOW
Top 20 podcasts by average weekly downloads:
1. NPR NEWS NOW
2. CRIME JUNKIE
3. THE BEN SHAPIRO SHOW
4. UP FIRST
5. DATELINE NBC
6. MORBID: A TRUE CRIME PODCAST
7. THE DAN BONGINO SHOW
8. FRESH AIR
9. MY FAVORITE MURDER
10. SMARTLESS
11. COUNTERCLOCK
12. WAIT WAIT... DON'T TELL ME!
13. CONAN O'BRIEN NEEDS A FRIEND
14. POD SAVE AMERICA
15. LAST PODCAST ON THE LEFT
16. NPR POLITICS PODCAST
17. CNN 5 THINGS
18. HIDDEN BRAIN
19. THE MATT WALSH SHOW
20. PLANET MONEY