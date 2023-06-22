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Happy Birthday
June 22, 2023 at 4:59 PM (PT)What do you think? Add your comment below.
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Happy Birthday wishes on FRIDAY (6/23), to ALL ACCESS Head of Digital BRIAN ESQUIVEL, MEDIA STRATEGIES CEO MIKE HENRY, WCTO & WLEV/ALLENTOWN PD JERRY PADDEN, WMT/CEDAR RAPIDS’ GREG ALAN, AUDACY/SAN FRANCISCO Dir./Sales KIERAN GEFFERT, BOBSHANNONWORKS Pres. BOB SHANNON, WRVR/MEMPHIS MD SCOTT MILLER, COX MEDIA/ORLANDO OM STEVE HOLBROOK, WRNS/GREENVILLE, NC's EDWARD HAWKINS, iHEARTMEDIA/RICHMOND Prod. Dir. ROB WITHAM, WMMS/CLEVELAND's ALAN COX, PHILLYTALK.COM's GARY BAUMANN, KTIP/PORTERVILLE News Dir. PAMELA WHITMIRE, WMME-WEBB/AUGUSTA, ME OM COOPER FOX, WVAZ/CHICAGO’s JOE SOTO, NRG MEDIA/OMAHA OM and KOPW-KQKQ-KOOO PD DAVID ADAMS, KFCO-KJHM/DENVER PD SENEN “SLIM” RODRIGUEZ, KTGX/TULSA MD HOUSTON, BIG LOUD’s TORI JOHNSON, and to WMAL/WASHINGTON DC’s LARRY O’CONNOR.
Doing the Birthday boogie on SATURDAY (6/24), iHEARTMEDIA & MEDIABASE EVP/Global Music Marketing & Strategy ALISSA POLLACK, former ALPHA MEDIA/MYRTLE BEACH OM PD BJ KINARD, iHEARTMEDIA/TOLEDO SVPP SCOTT SANDS, former WTDY/PHILADELPHIA Brand Mgr. NATHAN GRAHAM, WIVI/ST. THOMAS, VI PD KEVIN SIMMONS, KRNV/RENO GM VIOLA CODY, DAVE DART PROFESSIONAL MEDIA SERVICES' DAVE DART, former KBIU/LAKE CHARLES PD LEE HUDSON, WELI-A/NEW HAVEN’s VINNIE PENN, ADVANSTAR COMMUNICATIONS' JOHN MICHAEL PROVENZANO, COMEDY QUEST’s JEFF SCHIMMEL, WBZO-WHLI/LONG ISLAND PD BILL WISE, KTLK-A/LOS ANGELES' JOHNNY WENDELL, former WDZH/DETROIT's PUFF, WDRQ/DETROIT’s MARISSA LANCHAK, and KIOI/SAN FRANCISCO’s COREY FOLEY.
Celebrating Birthdays on SUNDAY (6/25), ALL ACCESS’ MIKE MORRISON, SKYVIEW NETWORKS CEO/Pres. STEVE JONES, JMA Pres. JEFF MCCLUSKY, MCA-NASHVILLE VP/National Promotion MIRANDA MCDONALD, BOB HARPER & COMPANY RESEARCH’s BILL CURTIS, LOFTON CREEK VP MARTHA BORCHETTA, KSSM/KILLEEN-TEMPLE PD VERN CATRON, CROMWELL MEDIA/NASHVILLE Dir./Ops & Sports Programming CHASE MCCABE, KNCI/SACRAMENTO’s DAN CHEATHAM, KPKX/PHOENIX's STEVE DOUGLAS, TOWNSQUARE MEDIA/SAN ANGELO Dir./Programming & Operations JOHN FLINT, BETTER NOISE VP/Marketing SEAN MAXSON, WAIA/MELBOURNE, FL's TONY ZAZZA, former WBLI/LONG ISLAND’s JAYSON PRIM, KBEQ/KANSAS CITY PD TODD NIXON, and WSSX/CHARLESTON, SC PD JOHNNY O’LEARY.
Happy Birthday wishes on MONDAY (6/26), to Q PRIME Dir./Rock ADAN ARMANDARIZ, WSTO/EVANSVILLE PD JEFF MURRAY, promotion vet AGGIE BAGHAEI, KYKZ/LAKE CHARLES, LA PD AARON ZYTLE, former RADIO ONE/COLUMBUS OM JD KUNES, WFBQ/INDIANAPOLIS' DREW CAREY, CUMULUS/HARRISBURG Promotion Dir. JAY HUNTER, MS. JACKSON MUSIC's LEAH JACKSON, WCCC/HARTFORD's MARY SCANLON, METRO/LOUISVILLE News Dir. JASON SMITH, BLISSTUNES’s Pres./GM LONDON THOMPSON, former WTMX/CHICAGO’s CHRIS REESE, WNYL/NEW YORK’s LARA DUA, and to AUDACY/MILWAUKEE Digital PD and WXSS/MILWAUKEE’s JMATT.