-
Happy Birthday
July 4, 2023 at 5:16 PM (PT)What do you think? Add your comment below.
-
ALL ACCESS Happy Birthday wishes on WEDNESDAY (7/5), to ALL ACCESS SVP/Editor-In-Chief, News/Talk/Sports/ Podcasting Editor PERRY MICHAEL SIMON, consultant STEVE PERUN, CREATIVE CHAOS consultant VON FREEMAN, BINNIE MEDIA Dir./Brand Operations MICHAEL CZARNECKI, LONGPORT MEDIA/LINWOOD, NJ Pres./GM PAUL KELLY, voiceover guy JOE LAMACHIA, CUMULUS/SAVANNAH, OM DJ RAX, KJEL/JOPLIN's WARREN MCDONALD, RADIOIO.COM MD LIZ OPOKA, KINE/HONOLULU’s BILL VAN OSDOL, SIRIUSXM’s STEVE KARESH, KSZR/TUCSON’s KRYSTAL PINO, consultant LOYD FORD, former WFMF/BATON ROUGE and KVDU/NEW ORLEANS PD JEFF HABER, CUMULUS/MACON VP/Market Mgr. ELVIN FLUELLEN, APPLE MUSIC’s CHRIS LOOS, TRIPLE TIGERS’ HOPE GARRISON.
Celebrating Birthdays on THURSDAY (7/6), ALBRIGHT & O’MALLEY consultant JAYE ALBRIGHT, MID-WEST FAMLY/MADISON VP/Programming RANDY HAWKE, iHEARTMEDIA/GREENSBORO VP/Programming ZAC DAVIS, HYBRID RECORDINGS’ CHUCK BLIZIOTIS, MERCURY's SUMMER HARLOW, KELN/LINCOLN's LARISA COMBS, WFTK-WOFX/CINCINNATI PD STEVE DENT, TIM GRAVES MEDIA’s TIM GRAVES, GRAHAM ARTIST MANAGEMENT's RICK JORDAN, WPAW/GREENSBORO’s DALE O’BRIAN, WSEN-WFBL/SYRACUSE Prod. Dir. BRYAN RICHARDS, WAJI/FT. WAYNE PD BARB RICHARDS, KKFM/COLORADO SPRINGS News Dir. KELLY THOMAS, INSTIGATOR ENTERTAINMENT's BROOKS QUIGLEY, ALLEN WILSON PRODUCTIONS' ALLEN WILSON, SUMMITMEDIA/OMAHA Promotions Mgr. AIMEE MILLER, NU PATH COACHING’s DENNIS GWIAZDON, WNEW/NEW YORK’s MATT SNEED, WQDR/RALEIGH PD MIKE BIDDLE, KHGE/FRESNO’s KATIE PRICE, and WRVE/ALBANY’s JASON HOWARD.