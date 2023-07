Sylvester Stallone is 77 (Photo: Juan Ignacio Kinder / Shutterstock.com)

ALL ACCESS Happy Birthday wishes on THURSDAY (7/6), to ALBRIGHT & O’MALLEY consultant JAYE ALBRIGHT, MID-WEST FAMLY/MADISON VP/Programming RANDY HAWKE, iHEARTMEDIA/GREENSBORO VP/Programming ZAC DAVIS, HYBRID RECORDINGS’ CHUCK BLIZIOTIS, MERCURY's SUMMER HARLOW, KELN/LINCOLN's LARISA COMBS, WFTK-WOFX/CINCINNATI PD STEVE DENT, TIM GRAVES MEDIA’s TIM GRAVES, GRAHAM ARTIST MANAGEMENT's RICK JORDAN, WPAW/GREENSBORO’s DALE O’BRIAN, WSEN-WFBL/SYRACUSE Prod. Dir. BRYAN RICHARDS, WAJI/FT. WAYNE PD BARB RICHARDS, KKFM/COLORADO SPRINGS News Dir. KELLY THOMAS, INSTIGATOR ENTERTAINMENT's BROOKS QUIGLEY, ALLEN WILSON PRODUCTIONS' ALLEN WILSON, SUMMITMEDIA/OMAHA Promotions Mgr. AIMEE MILLER, NU PATH COACHING’s DENNIS GWIAZDON, WNEW/NEW YORK’s MATT SNEED, WQDR/RALEIGH PD MIKE BIDDLE, KHGE/FRESNO’s KATIE PRICE, and to WRVE/ALBANY’s JASON HOWARD.

Celebrating Birthdays on FRIDAY (7/7), ACCURADIO COO/Chairman JOHN GEHRON, WWPW/ATLANTA PD DAN HUNT, KCBS-A/SAN FRANCISCO Asst. News Dir. ERIC BROOKS, MOSLEY MUSIC GROUP EVP GARY MARELLA, SIRIUSXM’s JOE BONADONNA, radio legend JOEY REYNOLDS, AUDACY/TRI-STATE’s EMILY PEARCE, CUMULUS/BEAUMONT Chief Eng. GREG DAVIS, COUNTRY FOREVER PRODUCTIONS’ NEIL HAISLOP, MAVERICK MEDIA/EAU CLAIRE News Dir. DAN LEA, retired iHEARTMEDIA/GREENSBORO SVPP RICH MCMILLAN, DIGITAL AUDIO TRACKS Pres. DAVE SOLOMON, AP’s SUSAN SPAULDING, WBBL/GRAND RAPIDS' ERIC ZANE, former KGFM/BAKERSFIELD’s DEAN NOVAK, WIKS/GREENVILLE, NC PD JAY BLAZE, and WBZZ/PITTSBURGH APD/MD ELISTA.

« see more Net News