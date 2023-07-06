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Happy Birthday
July 6, 2023 at 9:39 PM (PT)What do you think? Add your comment below.
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Happy Birthday wishes on FRIDAY (7/7), to ACCURADIO COO/Chairman JOHN GEHRON, WWPW/ATLANTA PD DAN HUNT, KCBS-A/SAN FRANCISCO Asst. News Dir. ERIC BROOKS, MOSLEY MUSIC GROUP EVP GARY MARELLA, SIRIUSXM’s JOE BONADONNA, radio legend JOEY REYNOLDS, AUDACY/TRI-STATE’s EMILY PEARCE, CUMULUS/BEAUMONT Chief Eng. GREG DAVIS, COUNTRY FOREVER PRODUCTIONS’ NEIL HAISLOP, MAVERICK MEDIA/EAU CLAIRE News Dir. DAN LEA, retired iHEARTMEDIA/GREENSBORO SVPP RICH MCMILLAN, DIGITAL AUDIO TRACKS Pres. DAVE SOLOMON, AP’s SUSAN SPAULDING, WBBL/GRAND RAPIDS' ERIC ZANE, former KGFM/BAKERSFIELD’s DEAN NOVAK, WIKS/GREENVILLE, NC PD JAY BLAZE, and to WBZZ/PITTSBURGH APD/MD ELISTA.
Doing the Birthday boogie on SATURDAY (7/8), WCFB/ORLANDO, WOKV-HD2 and WJGL-HD2/JACKSONVILLE Dir./Branding & Programming ELROY SMITH, WOBB/ALBANY, GA's AMADEUS, retired WLS-A/CHICAGO OM/PD PETER BOLGER, KURB-KVLO-KLAL/LITTLE ROCK PD RANDY CAIN, MAXXIMUM PRODUCTIONS’ MAXX FOXX, SPYDER VO CREATIVE SERVICES’ SPYDER HARRISON, KTLK/MINNEAPOLIS’ JON JUSTICE, WRVR-WOGY-WJCE/MEMPHIS Chief Eng. SKIP REYNOLDS, AEG LIVE's JOYCE SZUDZIK, iHEARTMEDIA/MINNEAPOLIS Chief Eng. AARON WHITE, consultant GEORGE WILLIAMS, SDI MEDIA’s DAYNA TALLEY, voiceover pro LOREN RAYE, WHEB/PORTSMOUTH and WGIR/MANCHESTER, NH PD JOHN LAURENTI, WFRE/FREDRICK, MD APD GABBY LOIELO, and TRIPLE TIGER’s MACKENZIE COOPER.
Celebrating Birthdays on SUNDAY (7/9), TESHMEDIA GROUP President, and syndicated personality JOHN TESH, UME EVP/East Coast Labels-Urban KATINA BYNUM, former CUMULUS VP/Rock and CUMULUS/CHICAGO VP/Operations TROY HANSON, NIA BROADCASTING President NEAL ARDMAN, KTXN/VICTORIA's STEVE COFFMAN, KVEG/LAS VEGAS VP/GM GARY COX, WAJI/FORT WAYNE's DAVE B. GOODE, WSYB/RUTLAND, VT PD JUDY ANDERSON, WKKO/TOLEDO’s JERRY MAC, BOOGIE RECORDS' PAT O’CONNOR, MIDWEST/TERRE HAUTE News Dir. FRANK RUSH, KRXP/COLORADO SPRINGS’ AUBREY BISHOP, broadcast vet DON SAINTE-JOHNN, PACIFIC NORTHWEST MUSIC PROMOTIONS’ FRED ZAEHLER, CUMULUS/PENNSYLVANIA RVP RON GIOVANNIELLO, WBTF/LEXINGTON’s DJ DIMEPIECE, former WEBG/CHICAGO’s MASON SCHREADER, KSEQ/FRESNO’s KIMMIE MARQUEZ, PLAY ACTION PROMOTION's ROB TARANTINO, and KVOO-KXBL/TULSA’s TANNER MESSER.
Happy Birthday wishes on MONDAY (7/10), to AUDACY’s MONICA RIVERA, ALPHA MEDIA/PORTLAND Market Mgr. LISA DECKER, LOCAL RADIO NETWORKS’ TIM JEFFREYS, former HOLLYWOOD RECORDS’ VICTOR LENTINI, KUZZ/BAKERSFIELD MD KENN MCCLOUD, AUDACY SVP/Revenue Analytics & Network FRED BENNETT, KMJI/TEXARKANA Dir./Ops JERRY CAYLOR, voiceover specialist CATHY FAULKNER, WBDX-WLLJ/CHATTANOOGA's SCHOLAR BRAD, HITSHOP RECORDS' KIM STEPHENS, KIOO/VISALIA, CA’s JONA DENZ-HAMILTON, WUSL/PHILADELPHIA’s ROXY ROMEO, WWCD/COLUMBUS, OH PD LAURA LEE, JAM STREET MEDIA Pres. MATTY STAUDT, WCFB/ORLANDO APD JAY HICKS, KCAL-KOLA/RIVERSIDE’s DONNA DECOSTER, CUMULUS/BIRMINGHAM OM and WJOX PD RYAN HANEY, WKLC/CHARLESTON-HUNTINGTON WV PD CHILI WALKER, WRWD/POUGHKEEPSIE’s BETH CHRISTY, and to KMZK/GRAND JUNCTION, CO PD KRIS KAIN.