Sofia Vergara Is 51 (Photo: Kathy Hutchins / Shutterstock.com)

ALL ACCESS Happy Birthday wishes on MONDAY (7/10), to AUDACY’s MONICA RIVERA, ALPHA MEDIA/PORTLAND Market Mgr. LISA DECKER, LOCAL RADIO NETWORKS’ TIM JEFFREYS, former HOLLYWOOD RECORDS’ VICTOR LENTINI, KUZZ/BAKERSFIELD MD KENN MCCLOUD, AUDACY SVP/Revenue Analytics & Network FRED BENNETT, KMJI/TEXARKANA Dir./Ops JERRY CAYLOR, voiceover specialist CATHY FAULKNER, WBDX-WLLJ/CHATTANOOGA's SCHOLAR BRAD, HITSHOP RECORDS' KIM STEPHENS, KIOO/VISALIA, CA’s JONA DENZ-HAMILTON, WUSL/PHILADELPHIA’s ROXY ROMEO, WWCD/COLUMBUS, OH PD LAURA LEE, JAM STREET MEDIA Pres. MATTY STAUDT, WCFB/ORLANDO APD JAY HICKS, KCAL-KOLA/RIVERSIDE’s DONNA DECOSTER, CUMULUS/BIRMINGHAM OM and WJOX PD RYAN HANEY, WKLC/CHARLESTON-HUNTINGTON WV PD CHILI WALKER, WRWD/POUGHKEEPSIE’s BETH CHRISTY, and to KMZK/GRAND JUNCTION, CO PD KRIS KAIN.

Celebrating Birthdays on TUESDAY (7/11), RENDER RECORDS CEO BRAD DAVIDSON, iHEARTMEDIA/MIAMI-FORT LAUDERDALE Market Pres. SHARI GONZALEZ, WBHX-WWZY/MONMOUTH-OCEAN, NJ Programming Advisor JOE MCCOY, WESTWOOD ONE's JEFF KOPPES, RADIO INFORMER/NASHVILLE's DALE TURNER, voiceover goddess JENNIFER VAUGHN, THE DAVIN & ANA SHOW’s DAVIN FESMIRE, iHEARTMEDIA SVP/Research Analytics DAVE DENVER, HUGHES PROMOTIONS consultant GENE HUGHES, former WDZH/DETROIT's RAT, WFMS/INDIANAPOLIS’ JAY DILLON, DBC/SAVANNAH Marketing Dir. & WUBB PD NATHAN JAMES, WNNS-WUSW/SPRINGFIELD, IL PD CHRIS MURPHY, and KUAD/FT. COLLINS’ MICHAEL KRAIG MASON.

