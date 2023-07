Topher Grace Is 45 (Photo: Ovidiu Hrubaru / Shutterstock.com)

ALL ACCESS Happy Birthday wishes on WEDNESDAY (7/12), to FCC Chairwoman JESSICA ROSENWORCEL, ULTRA/SEQUENCE RECORDS' PHIL NIEVES, AUDACY VP STEPHANIE TAYLOR, RANGE MEDIA PARTNERS SVP/Operations LISA WOLFE, retired WTMX/CHICAGO Station Mgr. BARRY JAMES, KOLA/RIVERSIDE's JESSE DURAN, WARNER RECORDS’ KIONA LEWIS, CORNERSTONE Founder and Co-CEO, Co-Founder of THE FADER and FADER LABEL ROB STONE, MUSIC PROMOTION, INC’s AMANDA ALEXANDRAKIS, WXKC/ERIE, PA’s JUSTIN BRYANT, TOTAL TRAFFIC/SAN DIEGO’s KAT FISHER, VOICEWORKS’ PATTY GABLE, EQUITY/ATLANTIC CITY PD ROB GARCIA, WSFL/GREENVILLE-NEW BERN, NC's WENDY GATLIN, WKDF/NASHVILLE's RANDY HILL, CUMULUS/FLINT’s JIM JOHNSON, former WWSW/PITTSBURGH’s JIM MERKEL, voiceover talent GLENN MOORE, AUDACY/MIAMI’s DEBORAH PETRUZZELLI, WAAF/BOSTON’s DANIELLE MURR, KILO-KRXP/COLORADO SPRINGS’ SUMMER JUSTICE, and to KZIA/CEDAR RAPIDS’ JAMIE “LADY J” BURGIN.

Celebrating Birthdays on THURSDAY (7/13), iHEARTMEDIA/PHILADELPHIA SVPP DERRICK CORBETT, former CUMULUS Corporate PD and WPRO-WWKX/PROVIDENCE PD DAVEY MORRIS, CONCORD MUSIC SVP/Field Promotion ANGELO SCROBE, JACOBS MEDIA Consultant MIKE STERN, RIVER RADIO/CAPE GIRARDEAU, MO GSM/DOS JACK SWART, KOGO-A and KLSD-A/SAN DIEGO PD BRIAN LONG, ALPHA MEDIA/FREDRICKSBURG, VA OM BILL WEST, KTGR-KTXY/COLUMBIA PD COSMO, WWBX/BOSTON APD/MD MIKE MULLANEY, WHCF-WHMX/BANGOR PD TIM COLLINS, iHEARTRADIO's DREW TEUFEL, WLTJ/PITTSBURGH's JIM CONLEE, former WBT/CHARLOTTE’s SCOTT FITZGERALD, KKZX/SPOKANE APD/MD VICTORIA FREDERICK, THE PUBLIC WORD's JULIE HARRIS, RADIO ONE/RICHMOND Chief Engineer CHRIS LAWLESS, NAB’s LAURA RIGGS, THE WARRIOR ALLIANCE’s NIKKI LANDRY, WEMI-WEMY-WGNV/APPLETON, WI Exec. VP/GM PAUL CAMERON, WRRM/CINCINNATI’s BOBBI MAXWELL, KSTP/MINNEAPOLIS' DARRIN STONE, and WURV/RICHMOND's JESSIE.

