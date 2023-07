Harrison Ford Is 81 (Photo: DFree / Shutterstock.com)

ALL ACCESS Happy Birthday wishes on THURSDAY (7/13), to iHEARTMEDIA/PHILADELPHIA SVPP DERRICK CORBETT, former CUMULUS Corporate PD and WPRO-WWKX/PROVIDENCE PD DAVEY MORRIS, CONCORD MUSIC SVP/Field Promotion ANGELO SCROBE, JACOBS MEDIA Consultant MIKE STERN, RIVER RADIO/CAPE GIRARDEAU, MO GSM/DOS JACK SWART, KOGO-A and KLSD-A/SAN DIEGO PD BRIAN LONG, ALPHA MEDIA/FREDRICKSBURG, VA OM BILL WEST, KTGR-KTXY/COLUMBIA PD COSMO, WWBX/BOSTON APD/MD MIKE MULLANEY, WHCF-WHMX/BANGOR PD TIM COLLINS, iHEARTRADIO's DREW TEUFEL, WLTJ/PITTSBURGH's JIM CONLEE, former WBT/CHARLOTTE’s SCOTT FITZGERALD, KKZX/SPOKANE APD/MD VICTORIA FREDERICK, THE PUBLIC WORD's JULIE HARRIS, RADIO ONE/RICHMOND Chief Engineer CHRIS LAWLESS, NAB’s LAURA RIGGS, THE WARRIOR ALLIANCE’s NIKKI LANDRY, WEMI-WEMY-WGNV/APPLETON, WI Exec. VP/GM PAUL CAMERON, WRRM/CINCINNATI’s BOBBI MAXWELL, KSTP/MINNEAPOLIS' DARRIN STONE, and to WURV/RICHMOND's JESSIE.

Celebrating Birthdays on FRIDAY (7/14), P1 RESEARCH's KEN BENSON, industry veteran FELICIA SWERLING-SUSLOW, former ATLANTIC RECORD’s MARY CONROY, KVOK-KRXX/KODIAK, AK OM CHUCK “DJ MANIC” WRIGHT, consultant KEVIN KNEE, BILL YOUNG PRODUCTIONS’ RUSS SHAINLINE, TOWNSQUARE/PORTSMOUTH, NH OM SARAH SULLIVAN, BONNEVILLE/SAN FRANCISCO Dir./Marketing & Promotion CARLOS PEDRAZA, REMOTE NEWS SERVICE's LESLEY LOTTO, H&H COMMUNICATIONS Pres. AL HERSKOVITZ, and KEGA-KUDD/SALT LAKE CITY’s JON WATKINS.

