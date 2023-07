Will Ferrell Is 56 Sunday (Photo: lev radin / Shutterstock.com)

Happy Birthday wishes on FRIDAY (7/14), to P1 RESEARCH's KEN BENSON, industry veteran FELICIA SWERLING-SUSLOW, former ATLANTIC RECORD’s MARY CONROY, KVOK-KRXX/KODIAK, AK OM CHUCK “DJ MANIC” WRIGHT, consultant KEVIN KNEE, BILL YOUNG PRODUCTIONS’ RUSS SHAINLINE, TOWNSQUARE/PORTSMOUTH, NH OM SARAH SULLIVAN, BONNEVILLE/SAN FRANCISCO Dir./Marketing & Promotion CARLOS PEDRAZA, REMOTE NEWS SERVICE's LESLEY LOTTO, H&H COMMUNICATIONS Pres. AL HERSKOVITZ, and to KEGA-KUDD/SALT LAKE CITY’s JON WATKINS.

Doing the Birthday boogie on SATURDAY (7/15), FUTURI MEDIA CEO DANIEL ANSTANDIG, WESTWOOD ONE syndicated host ELIOTT KING, WKQK/MEMPHIS’ TOMMY DAVIS, CUMULUS/COLORADO SPRINGS OM BOBBY IRWIN, KXNA/FAYETTEVILLE, AR’s JASON “ROACH” HINES, WQAL/CLEVELAND's DAVE EUBANKS, WORLD DOMINATION MARKETING/THE NATIONAL SOCIETY OF WOMB’s JACQUI SHABEL, former MONUMENT RECORDS’ STEVE PLESHE, NRC BROADCASTING’s RICHELE OROFINO-HALE, NRG MEDIA VP/Programming JEFF WINFIELD, KLTH/PORTLAND's RICK TAYLOR, KMVK/DALLAS’ AMY LOWE, retired NORTHERN LIGHTS Pres./CEO STEVE WOODBURY, NINEBALL RADIO NETWORKS' CINDY BARTON, POWERGOLD Sales Mgr. BRENDA BURT, WALK/NASSAU-SUFFOLK’s JAMIE MORRIS, REVIVOR ENTERTAINMENT’s HAYLEY COWOSKI, WKQX/CHICAGO’s LAUREN O’NEIL, and WZBA/BALTIMORE GM STEVEN BORNEMAN.

Celebrating Birthdays on SUNDAY (7/16), consultant and former ELEKTRA ENTERTAINMENT Co-Pres. MIKE EASTERLIN, KDPM/MARSHALL, TX’s MARY LYNNE O'NEAL, VP/AUDACY Exclusive LESLIE SCOTT, TODAY’S HOMEOWNER MEDIA’s GLENN JOHNSON, WQRR/TUSCALOOOSA afternooner HURRICANE SHANE, retired KOSF/SAN FRANCISCO’s DON BLEU, former MTV VP/Promotion LISA BRAUN, KXL/PORTLAND’s JAY ALLEN, KUSO/NORFOLK PD BRIAN MASTERS, HI-FI FUSION Pres. TODD CASSETTY, WMOH/CINCINNATI PD BILL DOUGLAS, CUMULUS/LEXINGTON OM TONY “TWITCH” LONGO, UNIVISION/SAN ANTONIO Prod. Dir. RENE CARDENAS, RADIO DISNEY VP/Programming ROBIN JONES, 300 ENTERTAINMENT and BROOKLYN KNIGHTS ENTERTAINMENT's DEE SONARAM, SAGA/MANCHESTER Dir./Programming & Operations PAT MCKAY, CUMULUS/DETROIT OM MIKE WHEELER, NUELL ENTERTAINMENT’s GARY NUELL, former KDKB/PHOENIX PD NANCY STEVENS, PREMIERE NETWORKS’ DAN STARK, KFRX/LINCOLN, NE OM MARK TAYLOR, voiceover talent BOB WORTHINGTON, KNBR/SAN FRANCISCO’s BRIAN MCCAFFREY, KOIT/SAN FRANCISCO APD TERI KING, COMMUNITY/FT. WALTON BEACH BEACH GSM JERRY HANNAHS, WFLC/MIAMI’s AL P., and ABC AUDIO Dir./Podcast Programming JOSH COHAN.

Happy Birthday wishes on MONDAY (7/17), to HALLWOOD MEDIA SVP/Promotion & Licensing CHRIS MORADI, WNJO-WSBG/TRENTON Imaging Dir. ED BECK, ZIMMER/CARBONDALE Chief Engineer JOEY HELLENY, former WWCT/PEORIA PD MARC ALGHINI, SUITERADIO’s ED MOLONEY, RADIO TAG Co-President PETE ROSENBLUM, WAMO/PITTSBURGH's MIKE JAX, WXLO/WORCESTER, MA PD LAURA ST. JAMES, AT HOME WITH GARY SULLIVAN's BRUCE STILL, KYXY/SAN DIEGO’s SONNY WEST, former KSLZ/ST. LOUIS’ SAL DANZA, PREMIERE NETWORKS' DEE WATSON, LEX & TERRY’s SARAH B. MORGAN, WHEELHOUSE RECORDS’ KENDRA WHITEHEAD, KWBL/DENVER’s DENISE PLANTE, iHEARTMEDIA/WEST MICHIGAN SVPP DAVE TAFT, former XPRS/SAN DIEGO CHRIS “JJ” DUGGAN, KOGO-A/SAN DIEGO’s LOU PENROSE, and to KCBI/DALLAS’ JEREMY SWEAT.

