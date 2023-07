Priyanka Chopra Is 41 (Photo: Kathy Hutchins / Shutterstock.com)

ALL ACCESS Happy Birthday wishes on TUESDAY (7/18), to KKUP/SAN JOSE’s DANA JANG, KIIS/LOS ANGELES’ TANYA RAD, WMME/AUGUSTA's MAC DICKSON, WJLF/GAINESVILLE, FL GM/PD ANDY HAYNES, FIX YOUR FACE’s DJ NOODLES, former KZRZ/MONROE, LA OM/mornings DOUG DANIELS, AIR1 PD MANDY YOUNG, MAINLINE/HAGERSTOWN-CHAMBERSBURG OM RICK ALEXANDER, KGMO-KYRX-KAPE/CAPE GIRARDEAU News Dir. JOHN BARRETT, former TOWNSQUARE MEDIA Dir./Classic Hits and GRAND RAPIDS OM BRIAN THOMAS, AUDACY/ST. LOUIS OM STEVE MOORE, GROOVE ADDICTS GM CINDY ROSMANN, CO5’s TODD SIEVERS, WTMX/CHICAGO’s JONATHAN WEST, ATLANTIC’s JOHN RUBELI, WBOS/BOSTON Promotions Dir. JIM SHEEHAN, iHEARTMEDIA/BOSTON VP/Marketing ADAM RALSTON, WVAS/MONTGOMERY MD JAY HOLCEY, WLKI/ANGOLA, IN’s MIKE SCOTT, WFMS/INDIANAPOLIS’ JACK SHELL, WYNK/BATON ROUGE PD BRITTANY TULLY, 20TWENTY COUNTRY COUNTDOWN and WQYK/TAMPA’s J.R. JAUS, UP NORTH RADIO’s BRIAN HOLMES, BYRNE ACQUISITION GROUP/MYRTLE BEACH’s LOREN PETISCE, and to WUSJ/JACKSON, MS’s NATE WEST.

Celebrating Birthdays on WEDNESDAY (7/19), consultant and former WPLJ/NEW YORK PD GILLETTE, WROX/NORFOLK PD NICK CHAPPELL, EARSIGHT STUDIOS’ TODD MANLEY, ANDY BLOOM COMMUNICATIONS Pres. ANDY BLOOM, AUDACY/PHILADELPHIA OM TIM JORDAN, GEORGE LUTHIN PROMOTIONS & MARKETING Pres. GEORGE LUTHIN, KOSY-A & KEGH/SALT LAKE CITY Station Mgr. ROYCE BLAKE, WESTWOOD ONE's BILL RICHARDSON, MUSIC OF YOUR LIFE RADIO NETWORK PD/MD CHUCK SOUTHCOTT, WESTWOOD ONE's JEFF YOUNG, former WPGB-WBGG-A/PITTSBURGH PD JD GREENE, retired WTSS/BUFFALO’s ROGER CHRISTIAN, KSRV-KZMG.BOISE PD JAMES GARNER, WFNF/NASHVILLE’s JR RAMSEY, WJMK/CHICAGO’s BRIAN PECK, ELEKTRA ENTERTAINMENT’s NICK MARQUEZ, and former KHHM-KNTY/SACRAMENTO PD TOSH JACKSON.

