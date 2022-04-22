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Strategic Solutions Research Presents Nielsen Audio June And Spring '23 Ratings Today
by Charese Frugé
July 21, 2023 at 4:52 AM (PT)What do you think? Add your comment below.
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NIELSEN AUDIO JUNE '23 Ratings for BIRMINGHAM, BUFFALO-NIAGARA FALLS, GREENVILLE-SPARTANBURG RICHMOND, ROCHESTER, NY and SPRING '23 RATINGS FOR ASHEVILLE, FREDERICKSBURG, and TUSCALOOSA, AL out TODAY. Find ratings for subscribing stations in the ALLACCESS.COM NIELSEN AUDIO section after 2p (PT).
Coming MONDAY, 7/24, JUNE '23 Ratings for ALBANY-SCHENECTADY-TROY, and SYRACUSE, and SPRING '23 Ratings for AUGUSTA-WATERVILLE, ME, BANGOR, BURLINGTON-PLATTSBURGH, CONCORD (LAKES REGION), HUDSON VALLEY, LEBANON-HANOVER-WHTE RVR JNCT, MANCHESTER, MONTPELIER-BARRE-ST., JOHNSBURY, NEWBURGH-MIDDLETOWN, NY, PORTLAND, ME, PORTSMOUTH-DOVER-ROCHESTER, and POUGHKEEPSIE, NY.