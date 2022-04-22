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Strategic Solutions Research Presents Nielsen Audio June And Spring '23 Ratings Today
by Charese Frugé
July 23, 2023 at 9:40 PM (PT)What do you think? Add your comment below.
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NIELSEN AUDIO JUNE '23 Ratings for ALBANY-SCHENECTADY-TROY, and SYRACUSE, and SPRING '23 Ratings for AUGUSTA-WATERVILLE, ME, BANGOR, BURLINGTON-PLATTSBURGH, CONCORD (LAKES REGION), HUDSON VALLEY, LEBANON-HANOVER-WHTE RVR JNCT, MANCHESTER, MONTPELIER-BARRE-ST., JOHNSBURY, NEWBURGH-MIDDLETOWN, NY, PORTLAND, ME, PORTSMOUTH-DOVER-ROCHESTER, and POUGHKEEPSIE, NY out TODAY. Find ratings for subscribing stations in the ALLACCESS.COM NIELSEN AUDIO section after 2p (PT).
Coming TUESDAY, 7/25, JUNE '23 Ratings for DAYTON, FT. MYERS-NAPLES, GRAND RAPIDS, METRO FAIRFIELD COUNTY, TUCSON, and TULSA, and SPRING '23 Ratings for FT. SMITH, AR, KALAMAZOO, LIMA-VAN WERT, OH, MCALLEN-BROWNSVILLE-HARLINGEN, MUSKEGON, MI, NEW HAVEN, and SARASOTA-BRADENTON.