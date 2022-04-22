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Strategic Solutions Research Presents Nielsen Audio June And Spring '23 Ratings Today
by Charese Frugé
July 27, 2023 at 6:41 AM (PT)What do you think? Add your comment below.
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NIELSEN AUDIO JUNE '23 Ratings for AKRON, BAKERSFIELD, CHARLESTON, SC, HARRISBURG-LEBANON-CARLISLE, and OMAHA-COUNCIL BLUFFS, and SPRING '23 Ratings for CANTON, HAGERSTN-CHAMBRSG-WAYNSB, MD-PA, LANCASTER, LINCOLN, MYRTLE BEACH, SC, NEW LONDON, CT, WILMINGTON, DE, and YORK out TODAY. Find ratings for subscribing stations in the ALLACCESS.COM NIELSEN AUDIO section after 2p (PT).
Coming FRIDAYY 7/28, June '23 Ratings for COLUMBIA, SC, DES MOINES, GREENVILLE-NEW BERN-JACKSONVILLE, LITTLE ROCK, MONTEREY-SALINAS, SANTA CRUZ, SPOKANE, and SPRINGFIELD, MA, and SPRING '23 Ratings for GAINESVILLE-OCALA, HOT SPRINGS, AR, AND STOCKTON.