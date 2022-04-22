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Strategic Solutions Research Presents Nielsen Audio June And Spring '23 Ratings Today
by Charese Frugé
July 28, 2023 at 6:47 AM (PT)What do you think? Add your comment below.
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NIELSEN AUDIO JUNE '23 Ratings for COLUMBIA, SC, DES MOINES, GREENVILLE-NEW BERN-JACKSONVILLE, LITTLE ROCK, MONTEREY-SALINAS, SANTA CRUZ, SPOKANE, and SPRINGFIELD, MA, and SPRING '23 Ratings for GAINESVILLE-OCALA, HOT SPRINGS, AR, AND STOCKTON out TODAY. Find ratings for subscribing stations in the ALLACCESS.COM NIELSEN AUDIO section after 2p (PT).
Coming MONDAY, 7/31, JUNE '23 Ratings for COLORADO SPRINGS, MADISON, MOBILE, TOLEDO, and WICHITA, and SPRING '23 Ratings for BOISE, DAYTONA BEACH, FT. PIERCE-STUART-VERO BEACH, FT. WALTON BEACH-DESTIN, FL, LAKELAND-WINTER HAVEN, MELBOURNE-TITUSVILLE-COCOA, PENSACOLA, PUEBLO, SALINA-MANHATTAN, KS and TOPEKA.