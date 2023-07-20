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Happy Birthday
July 20, 2023 at 10:16 PM (PT)What do you think? Add your comment below.
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Happy Birthday wishes on FRIDAY (7/21), to BIG MACHINE LABEL GROUP/REPUBLIC RECORDS SVP/Promotion JON BORRIS, former WEND, WRFX & WKKT/CHARLOTTE PD CHUCK “DZL” THOMPSON, LOFTON CREEK’s BARBARA KELLY, WLS/CHICAGO's TIM VIRGIN, WERV/CHICAGO PD DANIELLE TUFANO, WFMS/INDIANAPOLIS MD MATT MALONE, KAKT/MEDFORD's BRIAN BISHOP, WEZL-WXLY/CHARLESTON, SC PD BRIAN CLEARY, SERVING UP SOUL's ERIN DEVEAUX, WLBW/OCEAN CITY-SALISBURY’s JACK DA WACK, LEAH BRANDON PRODUCTIONS and WERC-A/BIRMINGHAM's LEAH BRANDON, COMPASS MEDIA CFO HIRAM LAZAR, WFLZ/TAMPA APD NICK WIZE, and to DIMES MEDIA/SAN LUIS OBISPO PD MATTHEW “DOUGHBOY” FLORENCE.
Doing the Birthday boogie on SATURDAY (7/22), UNION ENTERTAINMENT GROUP's DAVE LONCAO, UNIV. OF FLORIDA/GAINESVILLE Dir./Programming ROB HARDER, KZZP-KMXP/PHOENIX PD/MD RAMEEN MADANI, TOWNSQUARE/MIDLAND-ODESSA, TX Dir./Content ROBB ROSE, KKGO/LOS ANGELES' LAURIE ALLEN, former KYRK/CORPUS CHRISTI PD LOGAN, WKKV/MILWAUKEE PD REGGIE BROWN, WYSS/SAULT STE. MARIE’s SCOTT COOK, consultant LARRY DANIELS, former ABC RADIO NETWORKS/DALLAS' JO INTERRANTE, KAMIKAZE RECORDS Pres. KURTIS KATO, WYRK/BUFFALO Brand Mgr. WENDY LYNN, MCA NASHVILLE's DONNA PASSUNTINO, ASCAP’s JASON SILBERMAN, WZNE/ROCHESTER PD “KOBE” FARGO, WDST/POUGHKEEPSIE APD CHRISTINE MARTINEZ, LUNCH MONEY, LLC's IRA “TONY THE TIGER” WOLF, CARVED RECORDS' ANDREW GOVATSOS, THE SAM ALEX SHOW’s SAM ALEX, SIRIUSXM’s JUSTIN KADE, WCPA (PASSPORT RADIO)/DUBOIS, PA PD JEFF HUNT, KEN STEEL PRODUCTIONS’ KEN STEEL, TAYLOR STRATEGY’s MEG RYAN SCOTT, and former KUDL/SACRAMENTO APD/MD ORPHAN ANDREW.
Celebrating Birthdays on SUNDAY (7/23), CUMULUS SVP/Programming Operations JOHN DIMICK, KHTS-KMYI/SAN DIEGO PD JOE HAZE, AUDACY’s DAVID HEIM, CUMULUS/LITTLE ROCK Dir./Programming JOE BOOKER, WSB-A/ATLANTA Dir./Branding & Programming KEN CHARLES, TROY RESEARCH’s FLETCHER KEYES, retired WGAC/AUGUSTA PD HARLEY DREW, KLCA/RENO's MATT SMITH, former WINK/FT. MYERS’ STEVE ALLEN, KTWV/LOS ANGELES’ TAMI HEIDE, TOWNSQUARE/NORTHERN COLORADO OM BRAD HANSEN, TAKE ON THE DAY’s MIKE CAPPIELLO, WWCK/FLINT PD JERRY NOBLE, WZZK/BIRMINGHAM’s DANA LUNDON-MASSUCI, W242CF & WHBQ-HD2-WIVG/MEMPHIS PD JOE MACK, WRDA/ATLANTA PD ALY YOUNG, CUMULUS/DALLAS Marketing Dir. REBECCA KAPLAN, JOCOCOUNTRY.COM’s MARTY YOUNG, iHEARTMEDIA/CHICAGO Dir./Marketing & Promotion ECHO ROBINSON, WZYP/HUNTSVILLE PD STEVE SMITH, WRVW/NASHVILLE’s RICKI SANCHEZ.
Happy Birthday wishes on MONDAY (7/24), KALC/DENVER’s B.J. HARRIS, WFZH/MILWAUKEE PD DANNY CLAYTON, retired broadcaster SKY DANIELS, MAINLINE/RICHMOND Station Mgr. DAVE DILLON, KRRF/SANTA BARBARA PD DUNCAN PAYTON, SECRETLY GROUP Managing Dir./Radio MARK CZARRA, WSRS/WORCESTER MD JACKIE BRUSH, ALL STAR RADIO NETWORK’S RIK ANTHONY, WJBQ-WHOM/PORTLAND, ME OM TIM MOORE, former INTERSCOPE/GEFFEN/A&M’s MICHAEL NOVIA, EMI RECORDS/NASHVILLE's JOHN TRAPANE, QUARTZ HILL’s MATT GALVIN, veteran news anchor LARRY VAN NUYS, PDP PRODUCTIONS’ PETER DELLORO, WARM-WSOX/YORK, PA PD BOBBY D, former SHOW DOG NASHVILLE’s JC COFFEY, iHEARTMEDIA/ARIZONA REGION SVPP PAUL KELLEY, former iHEARTMEDIA Area SVPP STEVE POWERS, and to SUN & FUN MEDIA CEO & Co-Founder ROB KOBLASZ.